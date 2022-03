Manuel Fiestas Moreno Raúl y Fran deciden no trasladar a Coral de tienda, excusándose en las necesidades de la empresa.

Manuel Fiestas Moreno Bruno Fischer, directivo de Spielen, se encapricha con la joven y fuerza un movimiento poco ético en Raúl. Así pues, Coral se siente en la obligación de aceptar la petición de su exprometido y ahora jefe: ser la acompañante de Bruno Fischer.



Manuel Fiestas Moreno Para desgracia de Carmen, Uriarte no cree que su historia haya terminado y no se equivoca.

Manuel Fiestas Moreno El ambicioso empresario aprieta a Paloma para que robe los diseños del juguete ganador del premio. Mientras tanto, Fran acusa la desconfianza de Raúl al tiempo que Tina sigue decepcionando a Coral.

Manuel Fiestas Moreno Cristina decide buscar una nueva estrategia de defensa para Marcos. La idea de la abogada parece ir bien encaminada, pero es otro quien recibe la prueba que ella necesita.

Manuel Fiestas Moreno Por su parte, Ismael y Salaverría se reencuentran, sin que este sospeche de las intenciones de su antiguo compañero de celda.

Manuel Fiestas Moreno En Flechazos, Medina trata de solucionar el problema con nueva pretendienta a su manera: provocando que la mujer lo rechace.

Manuel Fiestas Moreno Sonia da ultimátum a Medina cuando Clara descubre quién es Pelayo Gómez. La directora de la agencia ayuda a su reciente amiga y también a ella misma sin darse cuenta.

Manuel Fiestas Moreno Para sorpresa de él mismo, Emilio consigue una cita con Julieta, al mismo tiempo que Benigna y Visi encuentran una vía para desembarazarse de Quintero.

Manuel Fiestas Moreno Este último por su parte enfrenta a Cristina por haber alojado a Marcos en su casa, y la abogada le confiesa a su amigo las dudas que tiene sobre su cliente al no haber encontrado a su hija.

Manuel Fiestas Moreno La fiesta de Garlo comienza. Coral acude de la mano de Fischer mientras que Raúl se reencuentra con una vieja conocida.

Manuel Fiestas Moreno A su vez Sonia se abre a Medina, justo cuando un nuevo problema llega a sus vidas: su madre, Belinda.

Manuel Fiestas Moreno Catalina se da cuenta de cuál es el rol que ella tendrá en Las Pizcas, algo que le incomoda y despierta sus inseguridades.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io