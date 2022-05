Manuel Fiestas Moreno Sonia, por fin, se da cuenta de que la marcha de Medina es definitiva y se desahoga otorgándole un lugar destacado en las páginas de su diario.

Manuel Fiestas Moreno Además, la directora de Flechazos pretende usar la boda de Belinda y Claudio para recuperar a su “compañero de trabajo”. Todo parece bien planeado.

Manuel Fiestas Moreno Pero la estrategia de Sonia no empieza con buen pie. Medina sigue marcando distancias y, por tanto, echando por tierra los intentos de la psicóloga.

Manuel Fiestas Moreno Por otro lado, Penélope está decidida a dejar su puesto de trabajo en el colegio, pero Ismael la convence para que no lo haga. Las diferencias entre estos dos, les devuelven al punto de partida.

Manuel Fiestas Moreno Es más, decepcionado por sus últimos desencuentros, Ismael tira la toalla con la profesora, mientras esta comienza a anhelar su presencia a través de recuerdos del pasado.

Manuel Fiestas Moreno En Garlo, Coral anima a Fran a valorar a Paloma. Este, consciente de que la única manera de no perder a su novia es haciéndola partícipe de su vida, comparte con ella la verdad sobre su hija perdida.

Manuel Fiestas Moreno A su vez, Uriarte toma posesión de la juguetería, pero los primos García no van a bajar los brazos y dejar que campe a sus anchas.

Manuel Fiestas Moreno Por su parte, convencida de que puede dar con Fausto, Carmen le pide a Quintero que investigue quién está detrás de la Juguetera Carrousel.

Manuel Fiestas Moreno Emilio trata de superar la muerte de su madre como solo él sabe hacer: a través de la comedia y con un monólogo que deja a todos los vecinos pasmados.

Manuel Fiestas Moreno Paralelamente, Claudio y Belinda se convierten en inesperados cupidos de sus hijos, aunque, para ello, tengan que boicotear su propia boda.

Manuel Fiestas Moreno De hecho, el radiante novio reprende a Medina por no involucrarse en la preparación de su boda, algo inusual en él.

Manuel Fiestas Moreno El engaño de Quintero a las Benis tiene sus horas contadas. Las dos amigas vuelven a casa de Quintero, para felicidad del abogado, aunque ellas no están muy contentas con el control que su amigo ejerce sobre ellas.

Manuel Fiestas Moreno Benigna y Visi dan con una película para convertirse en reinas de la radio, mientras el negocio de venta de aceite a domicilio de Sebas sigue sin despegar.

Manuel Fiestas Moreno Cristina no encuentra impedimento para aceptar la invitación de Tony, cuando su gran amiga Penélope recibe un duro golpe: su madre ha fallecido. La maestra está dispuesta a marcharse al entierro a pesar de que no está en las mejores condiciones de conducir durante horas. Sin pretenderlo, encuentra al chófer que necesita: Ismael.

Manuel Fiestas Moreno Animado por Fran y con el objetivo de ganarse la confianza del nuevo presidente, Raúl acepta ser director general de Garlo ajeno al tremendo dolor que su decisión ha supuesto para Carmen.

Manuel Fiestas Moreno Uriarte comienza a tomar decisiones que atañen al devenir de la juguetería, pero se topa con una alianza inquebrantable, la que forman los primos García. Esta unión hace que Raúl le pida a Fran ser testigo de su boda. Coral hace lo propio con su amiga Paloma.

