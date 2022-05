Manuel Fiestas Moreno Carmen abandona la casa familiar y se instala en el piso de Fran quien trata de mediar para que su primo cambie de parecer y lime asperezas con su madre.

Manuel Fiestas Moreno A petición de Coral, Raúl intenta hacer las paces con Carmen, pero es incapaz de olvidar las mentiras. Eso le lleva a pedirle a su madre que no asista a su boda. Mientras tanto, Uriarte no afloja la presión sobre Paloma y la amenaza con poner sus miras en Fran.

Por otro lado, el ingreso de Cristina en la UVI impacta en los vecinos de la Plaza de los Frutos, pero el internista que la atiende, Rubén Argento, se muestra esperanzado en su próxima recuperación. A pesar de los intentos de Rubén por que la salud de la abogada mejore, el tratamiento no parece estar funcionando y desconoce bien el motivo.

Manuel Fiestas Moreno Benigna y Visi llevan el nuevo Hollywood a la parroquia del padre Antón proyectando la polémica Kramer contra Kramer. Las dueñas de Benivisión reciben un nuevo encargo del padre Antón: organizar otra proyección en la parroquia a la que va a asistir el mismísimo vicario.

Manuel Fiestas Moreno Nada puede salir mal. Mientras tanto, a tensión entre Fran y Uriarte no hace más que aumentar hasta el punto de llegar casi a las manos.

Manuel Fiestas Moreno Sonia se enfada al darse cuenta de que Medina trata de arreglar todos los problemas que surgen entre las sábanas, cosa que este niega tajantemente. Las diferentes formas de vivir su relación empiezan a hacer mella en la pareja.

Manuel Fiestas Moreno Por su parte, harta de manipulaciones, Susi decide abandonar Las Pizcas; aunque antes tienen que hacer una última actuación.

Manuel Fiestas Moreno Benigna y Visi se meten en un nuevo lío proyectando “La vida de Brian”, una película muy poco apropiada para un coloquio en la parroquia. Además, impulsadas por don Antón, Las Pizcas ofrecen un concierto, el último antes de que Susi emprenda su nueva vida, lejos de los escenarios.

Manuel Fiestas Moreno Quintero media entre Sonia y Medina, animando a la psicóloga a desinhibirse y vivir su amor sin cortapisas, mientras que al ayudante le hace ver que no hay relaciones idílicas. Por otro lado, una llamada de Tina está a punto de desestabilizar a Coral que se consuela en brazos de Fran.

Manuel Fiestas Moreno Al día siquiente, un misterioso regalo de Fran con una comprometida nota dispara las dudas de Coral ante su inminente boda. Pero descubre que todo ha sido un malentendido, que sus destinos se han separado para siempre, que Fran y ella jamás volverán a estar juntos.

Manuel Fiestas Moreno A su vez, alentado por las palabras de Uriarte, Raúl reconsidera su decisión: permitirá a Carmen asistir a la boda.

Manuel Fiestas Moreno Carmen acude finalmente a la boda de su hijo, ignorando qué ha motivado la decisión de Raúl. Pero Uriarte se apresura a dejárselo claro hundiéndola aún más en el dolor que supone saber que Raúl empieza a tomar en serio los consejos de quien tanto dolor la ha causado… Además, el hombre le hace a Raúl un generoso regalo de bodas: un importante paquete de acciones de Juguetes Uriarte.

