Manuel Fiestas Moreno Penélope trata de convencer a Ismael de que se ponga en contacto con Diego. A pesar de que cree que no va a servir de mucho, el encargado del King´s le escribe una emotiva carta.

Manuel Fiestas Moreno Mientras tanto, la relación entre Medina y Sonia se enrarece cada día más debido a esa nueva actitud que ambos practican y que dista mucho de lo que son ellos en realidad.

Manuel Fiestas Moreno La psicóloga acepta comprar un ordenador para incorporarlo al día a día de la agencia, pero Medina vuelve a meter la pata provocando la enésima discusión entre ellos.

Manuel Fiestas Moreno Benigna y Visi se plantean seriamente vender Benivisión para poder vivir de forma más tranquila. Los Gómez se enteran de quién está detrás de la compra del videoclub y la idea, como era de esperar, no les hace ni pizca de gracia.

Manuel Fiestas Moreno El cariño de la gente del barrio hace que las dos amigas se replanteen el deshacerse de su negocio. Por su parte, Marcelino descubre que Leonor necesita dinero y todos los Gómez se ponen en marcha para ayudarla.



Manuel Fiestas Moreno Incluso, Catalina, quien se ofrece a trabajar. Como buena Gómez Sanabria, la chica consigue trabajo en el King´s. A su vez, Cristina está ansiosa por recibir el alta médica y recuperar su vida, incluso su relación con Tony, ajena a la realidad del piloto.



Manuel Fiestas Moreno La abogada sale del hospital y es recibida con alegría por todos los vecinos de la plaza quienes se deshacen en atenciones con ella. Pero no todo es felicidad, pues descubre la verdad sobre su pretendiente.

Manuel Fiestas Moreno Raúl valora aceptar el regalo de Uriarte, pero Coral cree que es una manzana envenenada. El pérfido empresario sigue intentando ganarse a su hijo, sirviéndose de su nuera para conseguirlo.

Manuel Fiestas Moreno Sin embargo, la dependiente sabe lo que el nuevo presidente de Garlo trama y no le va a poner las cosas fáciles.



Manuel Fiestas Moreno Esto hace que Uriarte termine advirtiéndole a Raúl sobre los desplantes de Coral recordándole que él es el dueño de la juguetería y su mujer, una empleada quien debe guardarle respeto.

Manuel Fiestas Moreno El origen del aceite hace que Sebas deba plantearse abandonar su venta antes de que pueda tener problemas. Paralelamente, Medina acepta irse a vivir con Sonia, pero ella comienza a tener dudas de haber tomado la decisión correcta.

Manuel Fiestas Moreno No sabe cómo compartirlo con Medina, hasta que el azar quiere que lo haga. Penélope se presta a alojar a Cristina en su casa y ser garante de su salud, al mismo tiempo que los hospitales se llenan de pacientes con cuadros clínicos similares a los de Cristina sin que sepan el origen de los mismos.



Manuel Fiestas Moreno Rubén teme que se estén enfrentando a una epidemia sin precedentes. Además, Coral tiene que hacer verdaderos esfuerzos para no confesarle a Fran que él sigue siendo el único hombre que tiene en su pensamiento, el motivo por el que su matrimonio no funciona.



Manuel Fiestas Moreno Raúl sospecha de los sentimientos de su mujer y queda muy dolido.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io