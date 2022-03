Qué ha pasado en el final de 'El hombre equivocado': Así termina la novela turca protagonizada por Can Yaman y Özge Gürel

Sorprendentemente, Tolga apareció ante Özgür y le devolvió su tan preciado restaurante. “Creo que La Gabbia debe volver a las manos de su verdadero dueño. Así que, aquí tienes el titulo de propiedad del local y disfruta de volver a casa”, dijo mientras le extendía una carpeta con todos los documentos en el interior.

Atasoy, que no se fiaba para nada de las buenas intenciones de su primo, le exigió que le revelase por qué su cambio de actitud con él. Tolga mantuvo su fachada de hombre respetable y se reafirmó en que devolverle el restaurante era una acción que le salió del corazón. No obstante, cuando se quedó a solas con Ezgi, le echó en cara su chantaje: “Recibí el mensaje con la amenaza y sé que fuiste tu. Ahí tenéis vuestro mar, como querías”.

De pareja a socios

Tolga se marchó del lugar sin saber que quien le mandó la advertencia fue, nada más y nada menos que Serdar, quien parecía haberse arrepentido un poco de sus actos. Ezgi, que empezó a hilar las cosas, se percató de que el ginecólogo era el responsable de que La Gabbia volviera a ser de Özgür. Como no quería tener secretos con su novio, la joven le contó todo.

Ahora que tenía de nuevo su local, Atasoy necesitaba una socia para invertir en mejoras dentro del establecimiento y la elegida no fue otra que...¡Ezgi! La joven compró el 15% de La Gabbia gracias a un préstamo de Ünal y de su madre, quienes finalmente aceptaron su relación con el hostelero.

Acto seguido, la pareja de enamorados se marchó a casa. Analizaban sus dos viviendas desde la terraza y decidieron tirar un tabique para unir ambos hogares. Tras un largo y tierno abrazo, Özgür le pidió a Ezgi que se casase con él. Ella, que siempre deseó escuchar esas palabras saliendo de su boca, aceptó de inmediato. Ya sonaban las campanas de bodas

