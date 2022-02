Qué va a pasar en 'Elif': La pelea entre Tüfan y Safak se salda con uno de los dos herido de extrema gravedad

Qué ha pasado en 'Elif': La niña quiso tener un detalle con su madre en prisión, pero Kiymet le estropeó la sorpresa.

Friket visita a Melek en prisión con muy buenas noticias. Resulta que después de mucho investigar, ha encontrado pruebas que podrían confirmar su inocencia, aunque necesita algo más de tiempo para montar su defensa. Ahora Kiymet se ha convertido en su principal sospechosa, cree ciegamente que fue ella quien tendió una trampa a Melek.

No obstante, para logra ruge un juez crea en sus palabras, necesita saber el motivo que tendría la pérfida señora para manchar la reputación de la madre de Elif. “Necesito que hagas memoria y me digas por qué Kiymet quería verte entre rejas”, le comenta la abogada a su cliente. Melek empieza a pensar en las motivaciones que han movido a su gran rival.

La felicidad incompleta de Safak

Por otro lado, parece que la tranquilidad ha llegado a la familia Safak. El hombre está muy contento al ver que entre su esposa y su madre reina la cordialidad y el buen entendimiento. Sin embargo, no todo es felicidad. El maestro está muy preocupado por las últimas acciones que ha llevado a cabo Emirhan guiado por Tufan. Solo queda esperar que el pequeño se percate de la mala influencia que es su padre para él.

Ajeno a las preocupaciones de su padrastro, Emirhan se reúne nuevamente con Tufan. Este último le habla a su hijo de su ciudad natal Samsum y le ofrece ir hasta el lugar para conocer a su abuela; “Seguro que os llevaréis a las mil maravillas”. El niño parece encantado, pero está seguro de que su madre no le permitirá viajar con él.

