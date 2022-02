Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Sabahattin le propuso a Jülide casarse en París y comprarse una casa para los dos.

Qué va a pasar en 'Tierra Amarga': Züleyha protagoniza un terrible episodios con Demir por culpa de la doctora



Un par de empresario llegar a la ciudad con la intención de hacerse con las tierras de los hacendados poco a poco. “Tenemos que hacerlo sin llamar la atención, para que nadie se de cuenta de nuestras intenciones”, dice uno de los recién llegados al otro. Ninguno de los dos se percata de la presencia de Fekeli, que escucha atentamente su conversación y piensa poner sobre aviso al resto de terratenientes de Çukurova.

Por otro lado, la noticia de la futura boda Gülten ha llegado ya hasta oídos de Hünkar. La señora Yaman pretende participar activamente en la organización del festejo y, por supuesto, pagar todo lo que sea necesario. Así se lo hace saber a Gaffur y a Saniye, a quienes quiere como su fueran miembros de su familia: “Yo correré con los gastos que sean necesarios”.

Hünkar inicia un acercamiento con Züleyha

Ya dentro de la gran casa, Hünkar y Züleyha toman las medidas de Gülten para mandar a hacer el vestido de novia que llevará en su gran día. Yaman se ha dado cuenta de que su nuera está preocupada por las posibles diferencias que pudiera hacer demir en un futuro entre Leyla y Adnan, así pues, para tranquilizarla, trata de hacerle entender a través de indirectas que ambos niños son igual de importantes para la familia, aunque Andan no lleve su sangre: “Seguro que cuando nuestro niño crezca, Demir le llevará al extranjero a estudiar”.

Cerca de allí, Müjgan discute nuevamente con Yilmaz al saber que este irá a la pedida de mano de Gülten. “Sé que quieres acompañar a Çetin, pero también ver a Züleyha. Todo es una excusa para encontrarte con ella”, dice la doctora. Akkaya termina por decir que no irá al evento de compromiso y tampoco a la boda para no disgustarla. La obsesión de la médico para con su marido está empezando a pasar factura al matrimonio.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io