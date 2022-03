Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Behice trató de asesinar a Züleyha cuando estaba en el hospital

Qué va a pasar en 'Tierra Amarga': Un enorme secreto sale a la luz y la muerte de uno de los vecinos más importantes de Çukurova sacude al pueblo.



Hatip trata de huir de Çukurova después de que se descubriera que él asesinó a Çengaver, pero antes de que lo consiga tiene un fuerte enfrentamiento con Gaffur. Este último termina disparándole en el pecho y acabando así con su vida en el acto. Luego, se deshace del arma tirándola al río. Sermin, escondida detrás de unos árboles, observa asustada toda la escena.

Por otro lado, Züleyha está de nuevo en el hospital. La mujer ha sido operada a vida o muerte de un disparo cerca del abdomen. Todos han asumido que ha querido suicidarse, pero lo cierto es que fue Müjgan quien, en un acto de desesperación, atentó contra ella. Trató de obligarla a quitarse la vida colgándose de un árbol y, como no lo consiguió, puso en marcha el plan B.

Züleyha le dice a Yilmaz que Andan es su hijo

Demir, ignorando este hecho, y creyendo que su esposa quiso matarse por su culpa, le pide perdón por todos los malos momentos que le hizo vivir y le promete que, a partir de ahora, volverán a ser una familia: “Al pensar que te había perdido para siempre, me he dado cuenta de que mi amor por ti es más fuerte que nada”. La joven acepta las disculpas de su marido y también su propuesta de empezar de cero. ¿Es real este cambio de actitud por parte de ambos?

Horas más tarde, Züleyha recibe la visita de Yilmaz. Tras confesarle que fue Müjgan quien le disparó, le revela que Adnan es hijo suyo y no de Demir: “No te lo conté antes, porque tenía miedo de tu reacción. No quería provocar una tragedia.Por eso debemos seguir ocultándolo”. Acto seguido, le pide que huyan juntos de Çukurova: “Podemos fugarnos con nuestros pequeños e iniciar una vida nueva”.

Yilmaz, furioso, le contesta que si se marchará del lugar con Adnan, pero lo hará solo: “Jamás podré perdonarte esta mentira”. Züleyha se acerca al balcón de su cuarto y le asegura a su amado que si no se hacen las cosas como ella quiere, saltará. Yilmaz, que no puede soportar la idea de perder a la mujer que ama, accede a seguir sus órdenes. Paralelamente, Fikret, el sobrino de Fekeli. llega a Çukurova.

