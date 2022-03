Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Fekeli se enfrentó a Müjgan y a Behice al saber que tuvieron que ver con el supuesto intento de suicido de Züelyha

Qué va a pasar en 'Tierra Amarga': La joven cree que Hünkar le contó a Demir sus planes de fuga y trata de apuñalarla, pero una inesperada salvadora llega al rescate de la señora Yaman.

Yilmaz toma la decisión de salir de paseo con Kerem Ali. Behice, pensando que puede querer secuestrarle y alejarlo de Müjgan, pone a la mitad de Çukurova a buscarle. Cuando Fekeli se entera de lo que hizo su invitada de honor, le echa en cara su proceder. “No entiendo que acuse a mi ahijado de una cosa tan terrible. Solo quería salir a caminar con su hijo”, dice el hombre.

Acto seguido, Fekeli también la emprende com Müjgan. Le deja claro que el comportamiento obsesivo que está teniendo últimamente no le beneficia para nada. “Si necesitas ayuda psicológica, yo mismo te acompañaré al doctor”, sugiere Ali. “Pero la actitud que te estás teniendo no te servirá para salvar tu matrimonio”, añade ante la afligida médico.

Behice le exige a su sobrina que no se divorcie

Lejos de allí, la huída de Yilmaz y Züleyha se ve frustrada por culpa de Demir. Akkaya se presenta en casa de Hünkar y le apunta con un arma. Le acusa de haber revelado a su hijo el plan de fuga que tenía junto con su amada. Mientras, Demir lleva a su esposa y a los niños a casa de Sevda.

Por otro lado, Behice le exige a su sobrina que trate bien a su esposo y le retenga a su lado como sea. “Si se divorcia de ti, nos quedaremos sin nada, porque tu padre no nos dejó ni una lira de herencia”, comenta la señora. Müjgan, que siempre ha salido adelante por su trabajo, le deja claro que no necesita el dinero de otros para vivir.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io