Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': La doctora se refugió en brazos de Fikret, mientras Behice descubrió algo muy importante acerca del recién llegado.

Qué va a pasar en 'Tierra Amarga': Yilmaz es responsable de un secuestro, mientras que Fikret captura y tortura a un hombre para obtener una importante información



Después de la vuelta de Demir a la mansión, Hünkar se desahoga con su hijo y le cuenta cómo fue su matrimonio con su padre. Además, le deja nuevamente claro que el amor de su vida siempre fue Fekeli. “Mi padre me obligó a casarme con Adnan y cuando le dije que no lo amaba, me contestó que uno no se casa siempre con la persona que quiere”, explica la señora Yaman.

Acto seguido, sigue adelante con su monólogo: “Debes saber que para tu padre nunca valí nada. Jamás me amó”, narra. “Yo solo le pedí una cosa, que no dañara mi honor y lo hizo durmiendo cada noche con una mujer diferente”, añade. Además, le cuenta cómo se convirtió en la comidilla de Cukurova cuando todo el pueblo se enteró de su romance con Sevda.

Çetin adelanta su boda con Gülten

Por otro lado, Züleyha sigue en el hospital cuidando de Adnan, quien se disparó accidentalmente con una de las armas de Demir. Yilmaz no se separa de ellos y mira a través del cristal de la puerta como madre e hijo descansan en la habitación. Mientras tanto, Müjgan llora desconsolada en la sala de su casa, siendo consciente de que su marido está con la que considera su verdadera familia en la clínica.

Los únicos que parecen haber alcanzado la felicidad son Çetin y Gülten. El joven, mientras da un romántico paseo con su novia, le pide que aceleren los preparativos de su boda para casarse cuanto antes. La chica, totalmente enamorada, accede sin reservas.

