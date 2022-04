Qué está pasando en 'Tierra Amarga': Müjgan le dice a Yilmaz que está esperando un bebé suyo y él reacciona de la forma menos esperada.

Las acusaciones que Behice vertió sobre Züleyha siguen trayendo cola. Alguna de las más ilustres damas de la ciudad creen por completo las palabras de la recién llegada. No obstante, otras no dudan en mostrar su apoyo al familia Yaman. Parece que los vecinos de Çukurova están más divididos que nunca en esta cuestión.

Por otro lado, Yilmaz mantienen una conversación con su amada en la que le afirma que el bebé que espera Müjgan no es suyo. “Te juro por mi vida que yo no la he tocado desde que nació Kerem Ali”, trata de hacerle entender el hombre a su amada. Esta, por su parte, no cree en lo que le dice, pues no ve a la doctora capaz de engañar a su esposo con otro hombre. Acto seguido, le pide que se aleje de ella y renuncia a sus planes de fuga juntos: “Acabo de abrir los ojos y ay no tengo confianza en ti”.

La confesión de Müjgan

Cerca de allí, Meryem, una de las empleadas de la mansión Fekeli escucha a algunos habitantes del pueblo comentar acerca de la relación que une a Fikret con Müjgan. Ahora que todo el mundo sabe que la médico está embarazada, son muchas las voces que opinan que el bebé que espera no es de su marido ¿Cómo le afectará esto a Yilmaz cuando se entere de estos rumores?

No hace falta esperar mucho para averiguarlo. Yilmaz está dispuesto a todo por descubrir la verdad, por lo que enfrenta a Fikret a punta de pistola: “Dime si mi mujer me ha sido infiel contigo”. Müjgan llega antes de que ocurra una tragedia y confiesa una verdad sorprendente.

