Ana Obregón recuerda a su hijo en un día muy especial Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer ha recordado esta enfermedad que ha calificado como "la pandemia silenciosa" pues provoca la muerte a 300 personas cada día en España. "Por eso he cumplido el deseo de mi hijo creando la Fundación Aless Lequio para su investigación", una fundación que ha recibido una generosa donación de la Fundación Amancio Ortega.

Isa Pi agradece el apoyo recibido La hija de Isabel Pantoja ha agradecido a sus seguidores haberla escrito en estos días mostrándola su apoyo después de la guerra abierta que mantiene con su hermano Kiko Rivera.

Rosanna Zanetti presume de cuerpazo La venezolana ha presumido de tipazo con unas fotografías en bikini que muestran que ya está lista para poder acudir a la playa a tomar el sol.

Toñi Moreno recuerda a su padre en el Día Mundial del Cáncer La presentadora, que entrevistó a Rocío Jurado con 16 años, ha tenido un recuerdo para su padre en este día tan especial. Fallecido por un cáncer, la periodista ha querido recordarle, a él y "por todos los que hemos llegado tarde" en la investigación médica.

Hiba Abouk disfruta de su embarazo La actriz, disfrutando de la recta final de su embarazo, ha posado en unas fotografías artísticas que ha dejado a todos con la boca abierta. Ya se está preparando para uno de los papeles más importantes de su carrera.

Rosalía adelanta su próximo tema La cantante ha dejado un avance de quince segundos de su próximo tema 'Saoko', el cual ya podemos encontrar en las plataformas oficiales.

