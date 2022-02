Sin dirigirse directamente a su hermana y con un 'quizás me haya equivocado', Kiko Rivera pide perdón públicamente a Isa Pantoja o eso es lo que puede descifrar de su última publicación en redes sociales. Después de días en silencio y tras haber mandado un mensaje a su hermana Isa para pedirle disculpas y después de 'Secret Story' cambiase sus planes con él. El hijo de Isabel Pantoja ha compartido una fotografía con un largo texto a modo de comunicado en el que se disculpa por su última y polémica entrevista en una conocida revista.



En la imagen, el DJ aparece con el gesto de disculpas sentado en un banco, con una sudadera azul y gorro de algodón blanco, un look muy similar al que lleva en su último videoclip. Una fotografía con la que parece que quiere escenificar lo arrepentido que se siente tras la entrevista, que según él, "la manera en la que está escrita no es lo que él quería comunicar". Cabe destacar que Kiko Rivera ha vetado los comentarios en esta instantánea.

El hijo de Isabel Pantoja cree que "quizás se haya equivocado contando algo tan personal, pero "no le gustaría que sus seguidores pensasen que iba para atacar ni mucho menos".

Kiko Rivera continúa su "carta de disculpas públicas" contando lo atacado que se ha sentido y que podría tomar medidas legales porque se han dicho cosas muy fuerte de él: "llamándome machista o maltratador, insinuando que debe dinero o que ya no está con su mujer".

El hijo de Isabel Pantoja podría también mandar un mensaje a su madre, después de que fuentes cercanas a la tonadillera contasen "lo destrozada" que se encuentra tras la última entrevista de su hijo: "Sin más quiero pedir disculpas también a toda la gente que me quiere y me sigue se que muchos de ellos están sufriendo".

Y vuelve a repetir que no fueron sus palabras, sino la forma en la que está escrita la entrevista la que parece que es un ataque: " en esta ocasión no he querido atacar de ninguna de las maneras pero entiendo que de la forma en que está escrito parezca una humillación".

El mensaje íntegro de Kiko Rivera

"La vida a veces te pone en situaciones complicadas.

En algún momento cuando me dejen explicaré como es esa entrevista, porque la manera en que está escrita no es ni mucho menos lo que yo quería comunicar.

Quizás me haya equivocado en contar algo tan personal pero no me gustaría que pensarais que iba para atacar ni mucho menos.

Se han dicho cosas sobre mi muy fuertes incluso llamándome machista o maltratador insinuando que debo dinero o que ya no estoy junto a mi mujer( todos ellos tendrán que demostrarlo)

Sin más quiero pedir disculpas también a toda la gente que me quiere y me sigue se que muchos de ellos están sufriendo.

Pero por favor entender que en esta ocasión no he querido atacar de ninguna de las maneras pero entiendo que de la forma en que está escrito parezca una humillación.

Sin más un saludo vuestro amigo Kiko Rivera".

Interviene públicamente en 'Sálvame'



"Las cosas no han salido como yo pensaba. Me siento muy mal. No voy a decir que eso no lo haya dicho. Pero quizás me haya equivocado al contar algo tan personal y cuando uno está caliente... la mente le traiciona y a veces la boca te pierde. Yo solo quiero pedir disculpas públicamente por quizás al haber contado algo que no debería haberlo hecho. Solo quiero pedir públicamente por lo que he dicho. No tenía pensado hablar de nadie de mi familia. No quería que fuese para atacar a nadie de mi familia, pero al recordarme algunas cosas que dijo Dulce, me encendí, me encendí demasiado... y me he equivocado y no me siento nada orgulloso de ello", ha explicado Kiko Rivera en su intervención en 'Sálvame' tras su comunicado.



"Es complicado entender que quiera estar alejado de mi familia, pero yo en estos momentos me siento así. Me siento muy dolido y mis sentimientos son los que son y no puedo cambiarlos. Yo puedo sentir nostalgia por mi madre y por mi hermana, pero no las quiero tener cerca porque tomé la decisión en su momento y sigo con ello. Yo también estoy solo, pero salvo con mi prima Anabel, es la única con la que mantengo el contacto", ha confesado el DJ a Carlota sobre su distanciamiento familiar.

