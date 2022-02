Elena Furiase disfruta de su embarazo View this post on Instagram A post shared by Elena Furiase (@elenafuriase) La hija de Lolita Flores comparte uno de sus momentos de relajación disfrutando de su embarazo a minutos de acudir a una boda.

Victoria Beckham amplía la familia View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) La diseñadora y cantante ha mostrado en sus redes sociales al nuevo miembro de la familia: una mascota de su pequeña Harper.

Sofía Suescun disfruta de París con Kiko View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) La influencer ha compartido su primera mañana en París (Francia) junto a Kiko mostrando las imágenes que se han hecho en la Ciudad de la Luz.

Carla Barber posa en Maspalomas View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La doctora ha mosado en el atardecer de la playa de Gran Canaria dejando ver una incipiente barriga de embarazada.

Toñi Moreno comparte una siesta con su hija View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) La periodista ha compartido esta tierna instantánea con su hija en la cama después de una siesta larga. "¿Y esa noche quien duerme?", aseguraba.

