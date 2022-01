Chanel será la representante española en Eurovisión tras ganar el Benidorm Fest

España ya tiene nueva representante para Eurovisión. Y no es ni Rigoberta Bandini, ni Tanxugueiras, ni Rayden. Finalmente, Chanel Terrero se ha proclamado ganadora en la final del Benidorm Fest 2022 y representará a España en el Festival de Eurovisión el próximo mes de mayo en Turín. Una auténtica sorpresa porque su nombre no sonaba con tanta fuerza como el de Rigoberta Bandini, que se ha llevado finalmente el segundo puesto.

Después de su actuación en la primera semifinal, 'Slo Mo' sorprendió a todos y terminó conquistando al público. Lo cierto es que su canción tiene todos los ingredientes para triunfar en el festival europeo de la canción. Una coreografía inmejorable, una canción pegadiza y una nitida voz convierten a la joven cubana en una de las mejores representantes de Eurovisión de los últimos tiempos. Y es que, Chanel no solo tiene una voz privilegiada, también grandes dote para el baile que la han llevado a trabajar con Shakira.

Con un tema tan potente como SloMo, que ha sido compuesto por cinco autores: Leroy Sánchez, Keith Harris, Ibere Fortes, Maggie Szabos y Arjen Thonen. Chanel tiene grandes posibilidades de triunfar.

Así ha sido la gran final del #BenidormFest, en el que Chanel ha conseguido el Micrófono de Bronce con su tema "SloMo"https://t.co/OtvVAD96Jw — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) January 30, 2022

Pero, ¿quién es Chanel Terrero?

Chanel Terrero nació en La Habana en 1991, aunque lleva desde los tres añitos viviendo en España. Desde pequeña ha estado vinculada al mundo del arte. Con formación en disciplinas como el ballet clásico, la gimnasia o el canto, al igual que otros compañeros del Benidorm Fest, ha participado en musicales como 'El rey león', 'Mamma mía', 'Flashdance' o 'El guardaespaldas'. En la pequeña pantalla se ha dejado ver en series como Águila Roja, Gym Tonic o El continental.

Su corazón podría estar ocupado por Víctor Elías, el artista primo de la reina Letizia. El famoso 'Guille' en 'Los Serrano' podría haber iniciado una relación con la joven hace un año, aunque se desconoce si siguen adelante con su romance.

