Puede que sus fans más acérrimos ya lo supieran, pero probablemente la inmensa mayoría del público desconociese que Oriana Marzoli, en realidad, no se llama Oriana Marzoli. La rubísima colaboradora se dio a conocer en la tele con su apellido italiano, que es el de su madre, pero muchos de sus haters se encargaron de esparcir el rumor de que ese apellido era inventado, y ahora Oriana ha demostrado, con papeles mediantes, que de eso nada, y se ha tenido que marchar nada menos que a Italia para hacer un cambio legal.

Según ha contado en su canal de mtmad, sus padres inscribieron a Oriana en Roma cuando era pequeña, por lo que tiene la nacionalidad italiana, así que ha tenido que marcharse allí para hacer un cambio. Un cambio que viene dado por una ley que Silvio Berlusconi aprobó hace años y que ahora han eliminado por la que "sólo podían aparecer oficialmente los apellidos del padre y no de la madre", ha contado la propia ex tronista. Por eso en sus documentos aparece como Oriana Cristina González Palacios, cuando realmente debería llamarse Oriana Cristina González Marzoli: "No tengo ningún problema con que González esté primero, pero lo que no puede ser es que sólo sea hija de mi padre".

A pesar de todo, en su vuelta a Madrid, ha tomado la decisión de pedir la ciudadanía española: "Es más fácil, porque tener que viajar cada dos por tres, cuando siempre se me va a olvidar algún papel, no me sale muy rentable, aunque me da un poco de pereza ponerme a estudiar, porque creo que hay que hacer un examen, pero es más cómodo porque al final es donde vivo", ha confesado, además de darles un zasca a sus haters: "No entiendo cómo puede haber gente tan amargada que se piense que me invento un apellido, o que me pongo el 'Marzoli' porque "mole más". Es un apellido, qué más da que sea español o italiano", ha zanjado.

