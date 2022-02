Carolina Sobe está feliz de la vida y no es para menos, la concursante de reality vuelve a estar enamorado y lo hace de un viejo conocido, Javi Sánchez. Su historia de amor comenzó hace 23 años en una gasolinera, justo después de que ella se quedara prendado de él tras verlo en ‘Uno para todas’. Su primera cita fue un fracaso y él ha estado dos años casado pero el destino los ha vuelto a unir.

Javi Sánchez, que es actor, bromea con Jorge Javier Vázquez a la hora de decir su edad, pues le dice "la misma edad que tienes tú". La pareja, que lleva cuatro meses juntos, cuentan cómo ha sido su reencuentro (a pesar de que han gozado de una amistad que ha durado mucho tiempo). Él ha sido su paño de lágrimas durante mucho tiempo, siempre ha estado muy pendiente de ella y se ha alegrado por sus éxitos profesionales.

Aún no viven juntos, pero reconocen que se ven a diario. A Javi, lo que más le gusta de Carolina es su sentido del humor mientras que ella asegura que su hija se lleva muy bien con él. Pero… ¿Se plantean tener hijos? No. También ha contado que ella le conoce muy bien, le ha conquistado con su cocina.



Además, Javi confiesa haber mantenido una relación de nueve meses, en el pasado, con Yola Berrocal. Lydia Lozano lo recuerda por ser el amor de Yola del Sur: "Sí, es verdad, yo vivía en Tarifa y ella me visitaba a menudo". Se conocieron en una gala de la revista Interviú y mantuvieron esa amistad durante nueve meses. “Me llamaba pinchito”.

“Estoy enamorada hasta las trancas. Como antes éramos amigos, ya lo conozco todo de él. No quiero más novios. Ahora estoy bien. El único que podía interrumpir esto es Coronado, y él lo sabe. Pero como no viene…”, revela Carolina Sobe.

