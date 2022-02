Rosalía y Rauw Alejandro ya habrían hecho la compra de este maravilloso palacete de principios del siglo XX

¿Cómo surgió la amistad de Rosalía con Belén Esteban?

Pocas parejas hay tan estables como ésta en el mundo de la música, y es que Rosalía y Rauw Alejandro, a pesar de su juventud (ella tiene 28 años y él 29), parece que están construyendo no sólo una relación, sino un proyecto de futuro. La música les unió, y ahora su amor va tan viento en popa que han decidido comprarse una casa juntos en España, concretamente en Manresa, y es que por mucho que la catalana esté dando tumbos por el mundo y triunfando allá por donde pasa, no quiere despegarse de sus raíces ni de los suyos.

Sin embargo, llamar 'casa' a lo que se han comprado es quedarse corto, porque lo que realmente han adquirido es un palacete de 1905, de estilo modernista, con el nombre de Masía Morera y que es una joya arquitectónica, diseñado por Ignasi Oms i Ponsa y construido en la Riera de Rajadell, en medio de la naturaleza y a unos 3 kilómetros a las afueras de Manresa.

Créditos: Idealista y Habitaclia

Créditos: Idealista y Habitaclia

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Estaba claro que la artista española con más proyección internacional actualmente y su chico no podían comprarse una 'casita de campo' al uso: la 'broma' les ha salido, según los portales inmobiliarios en los que se ofertaba la casa, por unos dos millones de euros, y por supuesto tenía que tener un valor artístico incalculable. Tanto, que la reforma que quieren hacer va a estar vigilada con lupa, porque el palacete está en la lista de Bienes Inmuebles de Interés Local. Vamos, que es casi un museo.

Créditos: Idealista y Habitaclia

Créditos: Idealista y Habitaclia

Créditos: Idealista y Habitaclia

Según los datos que se conocen de la finca, tiene una extensión de unas 30 hectáreas, con casi 4.000 metros cuadrados construidos, piscina, 8 habitaciones, dos salones de 100 metros cuadrados cada uno, chimeneas y una terraza acristalada con vidrieras de época, entre otros encantos.

Créditos: Idealista y Habitaclia

Créditos: Idealista y Habitaclia

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io