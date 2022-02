El cine español se prepara para su gran noche. Este 12 de febrero se celebra la 36 edición de los Premios Goya y por primera vez Valencia, la capital del Turia, acogerá este evento que tras las restricciones de la pandemia recupera la alfombra roja. La gala tendrá lugar en el Palau de Les Arts y se sabe que tendrá varios presentadores, uno de ellos será el director Dani de la Torre. También veremos las actuaciones de Luz Casal, Leiva y Joaquín Sabina. En el mismo día de su 73 cumpleaños y justo dos años después de su última actuación en público, el artista jienense estará por primera vez en la ceremonia de entrega de los premios del cine español.

Pero sin duda, lo más importante de la gala estará en las butacas, donde los nominados vivirán con nervios el momento en el que escuchen su nombre (o no) y puedan presumir de llevarse la estatuilla en casa. La película favorita de esta edición es 'El buen patrón', que cuenta con 20 nominaciones -la cifra más alta en la historia de los Goya-, entre ellas a mejor película, director (Fernando León de Aranoa), actor protagonista (Javier Bardem) e incluso tres candidatos entre los cuatro nominados a mejor actor de reparto (Celso Bugallo, Fernando Albizu y Manolo Solo).

Le siguen en candidaturas: 'Maixabel', de Itziar Bollaín, con 14, 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar, con ocho; y 'Mediterráneo', de Marcel Barrena, con 7.

Quien sí estará más tranquilos serán José Sacristán, Goya de Honor de esta edición "por ser un modelo de entrega, pasión, ética y profesionalidad para todos los cineastas jóvenes, y por ser el rostro y la voz del cine español de las últimas seis décadas". Y la actriz Cate Blanchett, que recibirá el primer Goya Internacional. La Academia ha creado este nuevo reconocimiento para "personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo".

A continuación recopilamos todas las nominaciones a los Premios Goya 2022

MEJOR PELÍCULA

'El buen patrón'.

'Libertad'.

'Madres paralelas'.

'Maixabel'.

'Mediterráneo'.

MEJOR DIRECCIÓN

Fernando León de Aranoa, por 'El buen patrón'.

Manuel Martín Cuenca, por 'La hija'.

Pedro Almodóvar, por 'Madres paralelas'.

Iciar Bollain, por 'Maixabel'.

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL

Carol Rodríguez Colás, por 'Chavalas'.

Javier Marco Rico, por 'Josefina'.

David Martín de los Santos, por 'La vida era eso'.

Clara Roquet, por 'Libertad'.

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Emma Suárez, por 'Josefina'.

Petra Martínez, por 'La vida era eso'.

Penélope Cruz, por 'Madres paralelas'.

Blanca Portillo, por 'Maixabel'.

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Javier Bardem, por 'El buen patrón'.

Javier Gutiérrez, por 'La hija'.

Luis Tosar, por 'Maixabel'.

Eduard Fernández, por 'Mediterráneo'.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'Gora automatikoa'.

'Mironins'.

'Salvar el árbol (Zutik!)'.

'Valentina'.

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

'El retorno: la vida después del ISIS'.

'Héroes. Silencio y Rock & Roll'.

'Quién lo impide'.

'Un blues para Teherán'.

MEJOR PELÍCULA EUROPEA

'Adiós idiotas' (Francia).

'El hombre perfecto' (Alemania).

'Otra ronda' (Dinamarca).

'Una joven prometedora' (Reino Unido).

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

'Canción sin nombre'.

'La cordillera de los sueños'.

'Las siamesas'.

'Los lobos'.

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Fernando León de Aranoa, por 'El buen patrón'.

Clara Roquet, por 'Libertad'.

Iciar Bollain e Isa Campo, por 'Maixabel'.

Juanjo Giménez Peña y Pere Altimira, por 'Tres'.

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Júlia de Paz Solvas y Núria Dunjó López, por 'Amar'.

Agustí Villaronga, por 'El vientre del mar'.

Daniel Monzón y Jorge Guerricaechevarría, por 'Las leyes de la frontera'.

Benito Zambrano y Cristina Campos, por 'Pan de limón con semillas de amapola'.

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

'El buen patrón'.

'Libertad'.

'Madres paralelas'.

'Mediterráneo'.

MEJOR SONIDO

'El buen patrón'.

'Madres paralelas'.

'Maixabel'.

'Tres'.

MEJOR MONTAJE

'Bajocero'.

'El buen patrón'.

'Josefina'.

'Maixabel'.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Celso Bugallo, por 'El buen patrón'.

Fernando Albizu, por 'El buen patrón'.

Manolo Solo, por 'El buen patrón'.

Urko Olazabal, por 'Maixabel'.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Sonia Almarcha, por 'El buen patrón'.

Nora Navas, por 'Libertad'.

Aitana Sánchez Gijón, por 'Madres paralelas'.

Milena Smit, por 'Madres paralelas'.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

'El buen patrón'.

'La abuela'.

'Mediterráneo'.

'Way Down'.

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA

'El buen patrón'.

'Las leyes de la frontera'.

'Madres paralelas'.

'Maixabel'.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

'El amor en su lugar'.

'El buen patrón'.

'Las leyes de la frontera'.

'Maixabel'.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

'El buen patrón'.

'Las leyes de la frontera'.

'Libertad'.

'Maixabel'.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

'El amor en su lugar'.

'El buen patrón'.

'Maixabel'.

'Mediterráneo'.

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

'El buen patrón'.

'La abuela'.

'Maixabel'.

'Mediterráneo'.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

'Álbum de posguerra'.

'El cover'.

'Las leyes de la frontera'.

'Mediterráneo'.

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN

Ángela Cervantes, por 'Chavalas'.

Almudena Amor, por 'El buen patrón'.

Nicolle García, por 'Libertad'.

María Cerezuela, por 'Maixabel'.

MEJOR ACTOR REVELACIÓN

Óscar de la Fuente, por 'El buen patrón'.

Tarik Rmili, por 'El buen patrón'.

Chechu Salgado, por 'Las leyes de la frontera'.

Jorge Motos, por 'Lucas'.

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

'Farrucas'.

'Mindanao'.

'Tótem loba'.

'Votamos'.

'Yalla'.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

'Dajla: cine y olvido'.

'Figurante'.

'Mamá'.

'Ulisses'.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

'Nacer'.

'Proceso de selección'.

'The Monkey'.

'Umbrellas'.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io