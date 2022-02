Mayka ha decidido contar toda la verdad. La ex participante de 'La isla de las tentaciones' ha querido sincerarse con sus seguidores desvelando que...¡no se llama así! La joven ha reconocido a través de su canal de 'Mtmad' que su verdadero nombre es otro. Sin embargo, nunca ha querido contarlo porque realmente así es como le gusta que le conozcan. "No me da vergüenza llamarme como me llamo pero siento que no me pega. Dicen mi verdadero nombre y ni miro", ha reconocido dejando claro que no se siente para nada identificada.

Pero, ¿cómo se llama realmente? Mayka ha desvelado que el nombre que aparece en su DNI es el de... ¡María del Carmen! "No es nada raro pero no me gusta. Me da mucha rabia cuando mis amigos me llaman así porque no me veo con ese nombre", ha reconocido dejando claro que solo se dirigen a ella de esa forma cuando quieren picarle.

Mtmad

La ex participante de 'LIDLT' ha explicado que ni siquiera sus padres le han llamado nunca de esa forma. "Mis padres me querían llamar Mayka pero antes no se podía poner a las personas el nombre que querías, tenía que ser bíblico, y entonces decidieron llamarme María del Carmen", ha indicado dejando claro que la intención de sus progenitores siempre fue ponerle el nombre con el que ahora se le conoce.

Las únicas personas que le han llamado diferente han sido su abuela, que le decía Carmen y su madre cuando se enfada, que le llama Carmela. Sin embargo, nadie se dirige a ella como María del Carmen. "El nombre de Mayka me gusta mucho y no me importaría llamar a mi hija así. Me gustan los nombres muy sencillos como Rocío, Elena...No tiene que ser fácil ponerle un nombre a un hijo, me gustan los nombres más cortitos".

Además, ha aprovechado la ocasión para reconocer que ella no es de poner apelativos cariñosos a sus parejas. De hecho, ha mostrado cómo tiene guardado a su chico. "Le tengo puesto Alejandro Bernardos porque así es como lo guardé la primera vez y así se ha quedado", ha indicado. Sin embargo, ha reconocido que con él sí es más cariñosa y suele utilizar coletillas como 'gordi' o 'cari'.

Mayka aprovecha para cargar contra Pablo

Al repasar algunos de los nombres que conoce, Mayka se ha acordado de Pablo y ha aprovechado la ocasión para cargar con él. La 'influencer' ha reconocido que desde que salieron de 'La última tentación' el joven no ha querido saber nada de ella a pesar de que aseguraba que eran grandes amigos. "¿Qué pasa que porque tengas novia ya no te acuerdas de nadie? ¿Ya no puedes llevarte bien con una persona que ha estado contigo tres años? Que le he pedido perdón cien mil veces y sigue con el papel de víctima", ha estallado.

Mtmad

La joven le ha acusado de haber hecho "un papelón" en el 'reality' y le ha pedido que "se quite la careta", ya que considera que con ella no se ha portado nada bien al ignorarla tras salir de 'LUT'.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io