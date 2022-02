Este jueves nos hemos enterado de algo muy interesante, y es que Jordi Évole tiene un doble idéntico. 'El Hormiguero' lo invitaba al programa y no podía ser más parecido al periodista. "Hay gente que se conoce por Tinder; nosotros por Tik Tok, que es más moderno. Me llegó un video a través de un amigo donde aparecía un hombre que llegaba a su empresa y gritaba '¡estoy aquí con Jordi Évole!'. Como se parecía un montón, hice un llamamiento en Twitter para encontrarlo. No sabíamos en qué lugar de España podía vivir", explicaba Jordi con su doble Paco al lado.

El doble de Jordi Évole reside en Viladecans, a cinco minutos de su casa. "A partir de ahí empecé a sospechar de mi padre y de sus visitas a Viladecans. Si fueses hábil, Pablo, no deberías hacernos una prueba de antígenos, sino de ADN", bromeaban. Aprovechando la visita, El periodista hacía un llamamiento para buscarle trabajo a Paco: "Es camionero y está en paro". Seguro que el 'El Hormiguero' ha sido una buena plataforma para él.

Antena 3

Este domingo 20 de febrero vuelve 'Lo de Évole' a La Sexta, y en esta temporada serán los telespectadores quienes decidan el invitado votando en la web. Los entrevistados de esta nueva temporada son gente muy interesante, desde el rapero Morad, el más escuchado en Spotify; la escritora de novela erótica superventas Megan Maxwell; 0 el gimnasta Gervasio Deferr.

Como era de esperar, Jordi Évole sufría un nuevo ataque de cataplexia en directo. El periodista se lo pasa 'pipa' en el programa y, como es normal, no se puede aguantar las carcajadas. Su enfermedad hace que sufra desmayos por reírse, ya que tiene como síntoma una especie de narcolepsia, y por la que pierde de golpe la fuerzas de sus músculos.

