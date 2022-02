Patricia Rite ha querido sincerarse con su amiga Marina Ruiz sobre su cáncer de piel

La ex pretendienta de MYHYV usa sus redes sociales para concienciar y normalizar esta enfermedad

Enfrentarse al cáncer sólo tiene dos salidas: o te lo tomas con normalidad y serenidad, o te hundes, y teniendo en cuenta los malos momentos que ya trae de por sí la enfermedad, mucha gente, como la ex pretendienta de Lucas Ablático en 'Mujeres y hombres y viceversa' Patricia Rite, sólo ven posible la primera opción. La joven lleva ya cuatro tratamientos contra un cáncer de piel que ha conseguido pillar a tiempo, pero "el bicho", como ella lo llama, aún no ha desaparecido de su cuerpo, y ha querido hablar de ello en el canal de su amiga Marina Ruiz, pareja de Hugo Paz, que fue compañera suya en el programa de citas de Mediaset.

"Lo mío empezó por un lunar de nacimiento, que nunca nos había llamado la atención como para quitármelo. No estaba muy grande ni muy feo, pero me lo quitaron, y vieron que las cosas no estaban bien. Esto fue hace ya aproximadamente 3 años", ha contado Patricia, que aparecía con una peluca morena para después destapar la realidad: se ha rapado la cabeza. "Lo bueno de esto es que hoy puedo ser morena y mañana rubia o llevar el pelo lila", ha dicho con humor probándose pelucas.

La joven ha utilizado esta plataforma para charlar con Marina y tratar de concienciar sobre este problema, que muchas veces se pasa por alto o no se le da la suficiente importancia, pero ella ya lleva 4 tratamientos, dos de ellos con quimioterapia, y aunque afirma que es "un proceso muy lento", "la actitud es súper importante". "También es que tú tienes mucha fuerza", la ha reconocido Marina. Eso sí, la actitud ante una noticia de estas características no viene sola: "Hay que trabajarlo. Yo hablo mucho con mi psico-oncóloga", ha desvelado justo antes de animar a gente que esté pasado un proceso similar a que le escriba por las redes sociales y le consulte sus miedos o dudas si necesitan hablar.

Patricia no ha tenido nunca ningún problema a la hora de enfrentarse a esta enfermedad, y sus redes sociales son muestra de ello: organizó una fiesta con sus amigos para "despedir" a su melena hace sólo unas semanas en la que todo fueron risas y no hubo lágrimas, ha aprendido a hacerse turbantes con pañuelos e incluso se toma con normalidad las sesiones de quimio haciendo tik toks.

Sin duda, Patricia ha demostrado una gran fortaleza ante el problema que el destino le tenía preparado, y es que a veces una sonrisa y buena actitud es la mejor forma de enfrentarse a todo por grave que sea el asunto. ¡Ánimo!

