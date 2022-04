Esther Cañadas ha vuelto a las pasarelas españolas vestida de novia. La modelo fue la estrella del desfile de Pronovias en Barcelona del pasado fin de semana y habló del buen momento que atraviesa tanto profesional como personal. "Estoy feliz en mi vida en general y volver a desfilar y desfilar en España te da felicidad extra y es un orgullo" y se mostró orgullosa de los cambios en el mundo de la moda ya que, una mujer como ella, de 40 años, sigue desfilando. "Claro, claro. La moda también ha cambiado y hay mucha diversidad e inclusión y hay productos para todas las edades". Esther Cañadas tiene claro que nunca es tarde para vestirse de novia. "Una puede hacer lo que quiera a la edad que quiera. El amor siempre es una maravilla, todo lo que sean cosas de amor a todos nos llenan", afirma.

En el vídeo de la parte superior, Esther Cañadas habla de su regreso a las pasarelas y comenta si a su hija Galia Santina, de siete años, le gusta la moda. ¿Será su sucesora? ¿Qué quiere ser de mayor la pequeña? ¡Dale al play y lo descubrirás!



Gtres

Esther Cañadas está feliz porque sigue trabajando en el mundo de la moda que es lo que le gusta. "Yo creo que la vida es una sorpresa y nunca sabes donde te va a llevar. Vivo el día a día y disfruto lo que estoy haciendo que estoy muy feliz. Hoy toca disfrutar el día de hoy" y revela cuál es su rutina para cuidarse. "Siempre me ha gustado el deporte, pero es complicado compaginarlo con la vida que llevamos. A mi me encanta comer y no puedo hacer dieta estricta, pero es compaginar un poco todo", asegura.







