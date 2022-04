Belén Esteban no ha comenzado la semana con buen pie. Nunca mejor dicho. 'Sálvame', haciendo un guiño a 'Supervivientes', ha preparado una prueba física para sus colaboradores. Estos tenían que competir colgándose de una barra y ganaba el que más tiempo aguantase. Los dos ganadores eligirían quienes irían a playa Royal (con masajista, frutas, cómodas silas) y los perdedores irían a Playa fatal (y pasarán el resto del programa sentados en el suelo). Pese a las retisencias de la de Paracuellos, que no quería participar porque llevaba un minivestido con estampado de leopardo y decía que se le iba a ver todo, finalmente ha accedido y competía con Lydia Lozano. No habían transcurrido ni 5 segundos cuando a Belén le han fallado las fuerzas y ha acabado en el suelo.



"Tengo el hueso fuera, lo sabía, lo sabía. El azúcar, lo sabía. No me puedo mover me he roto el hueso. He notado un chasquido al caer. No lo tenía que haber hecho. Y encima mi madre viéndome", repetía Belén una y otra vez, con voz temblorosa.

Sus compañeros han acudido en su ayuda y le han pedido que no se moviese hasta que llegasen los sanitarios. Jorge Javier Vázquez intentaba quitar hierro a la preocupación de la colaboradora: "A ver Belén, que es el tobillo tampoco es el corazón". Adela González le pedía que no se moviese: "No te preocupes que ya vienen los médicos, no te muevas". Por su parte, Rafa Mora y Gema López han sido los que han estado más pendientes de ella. "Yo te doy agua y está tranquila. No va a ser nada, puede ser una torcedura", le decía Gema.

El programa se ha ido a publicidad y a la vuelta Jorge Javier Vázquez ha dado la última hora de Belén: "Se puede decir que no hemos empezado con buen pie. A Belén le han pinchado para atenuar el dolor y se ha ido a la mutua para que le hagan pruebas y de todo". Además, tras analizar la caída de Belén y ver que sí podría haber rotura, el programa ha decido continuar con la prueba, eso sí, sin más percances. "El sentido común dice que paremos la preuba pero no lo vamos a hacer", ha sentenciado el presentador.

