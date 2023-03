Patricia Rite se ha convertido en una de las figuras que conciencia en redes sociales sobre cómo es la vida con una dura enfermedad: el cáncer. Desde que recibiera el diagnóstico, ha querido compartir sus altos y sus bajos con sus seguidores, una montaña rusa de emociones intrínseca a la enfermedad para la que se ha sometido a distintos tipos de tratamientos, aunque hasta ahora no ha conseguido que remitiera. Así, la expretendienta de Mujer y Hombres y Viceversa ha publicado este jueves uno de los mensajes más duros por sus redes sociales: su último tratamiento tampoco a funcionado.

Superada y con miedo, la joven grababa un vídeo en el que explicaba cómo se sentía después del mazazo que había supuesto la noticia. "Lo poco que estaba sano ahora ya no lo está", declaraba entre lágrimas, tras lo que pedía un poco de espacio a sus seguidores a los que agradecía que estuvieran ahí siempre interesándose por cómo se encontraba cada día.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Es duro ver como hagas lo que hagas la enfermedad va tomando terreno y no se controla, desespera y frustra y sobre todo ver sufrir a los que más te quieren a tu lado", escribía Rite agradeciendo también a su madre, sanitaria, que no se despegara de su lado así como al resto de su familia. Seguidamente confesaba que "hay opciones" de tratamientos experimentales u otros tipos de inmunoterapia diferente a la que había recibido hasta ahora, aunque "las opciones cada vez son menos", y es que confesaba estar "muy cansada".

Ante esta publicación han sido miles los seguidores que han querido animarla dedicándole mensajes positivos, los cuales han terminado por sacarla del bache que estaba sufriendo. Y es que hoy ha recibido el alta del hospital después de una semana. "Ha sido una semana dura y aún toca encajar algún que otro golpe, pero estoy mejor, al menos con la cabeza llena de cosas para pensar en las cosas negativas lo menos posible", explicaba.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Así ha querido lanzar un mensaje muy positivo que todos sus seguidores le han aplaudido: "Nadie puede estar seguro de una permanencia en este mundo así que he decidido disfrutar de todos los días como hacía antes sin pensar en el mañana, que eso no quiere decir que no vaya a tener mis bajones y que ahora mismo los tenga, hay que ser realista".

Patricia Rite es conocida por su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa en 2015 donde estuvo un mes de pretendienta para Lukas Ablático, quien la expulsó un mes después porque "no se me despertó nada" con ella. Ablático también fue pretendido por Marina Ruiz, quien vive ahora feliz con Omar Sánchez.