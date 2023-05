Mtmad

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

Una de las parejas más mediáticas de la televisión ha vuelto a nuestras pantallas para participar en un nuevo reality de 'mtmad'. Christofer Guzmán y Fani Carbajo, la conocidísima pareja de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' participan en el nuevo reality 'Por siempre o jamás' el cual ha juntado a varias ex parejas televisivas para convivir. En esta primera edición concursarán tres ex amantes, entre los que están Fani Carbajo y Christofer Guzmán y parece que han saltado chispas, pero no de feeling, sino de rencor.En el primer capítulo ambos protagonizan un tenso reencuentro. Los seis participantes se veían por primera vez y ni Christofer ni Fani se dignaban a saludar. No eran los primeros en discutir. Josué y Zoe, otros concursantes de 'LIDLT' comenzaban una acalorado discusión pero terminaban explotando la otra expareja. ¿Y por qué motivo? El tema de los cuernos era el detonante. ''Los famosos cuernos...'', decía él. ''¿Los famosos cuernos de qué? ¿Tú qué dices ahora?'', le respondía ella.Fani le aconsejaba a Christofer que pasara página y el joven volvía a atacar: ''Pero sí eres tú la primera que me estaba engañando cuando estábamos juntos''. ''Yo no te he engañado con Fran cariño'', se defendía Fani. Parece que Christofer tiene muchas pruebas de esas infidelidades y se enfrentaban.''Yo la primera vez que quedé con él fue una semana después de romper contigo. Estaba rompiendo contigo y te pusiste a hacer macarrones mientras te decía que te fueras de casa'', continuaba Fani. Su ex pareja insistía en que tenía las pruebas pero no le podía decir quien era su contacto. ''Eres un sinvergüenza, eres un mentiroso. Ahora voy a hablar y a contar todo'', decía tajantemente Fani.