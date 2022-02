Marta Lozano View this post on Instagram A post shared by MARTA LOZANO (@martalozanop) La influencer valenciana se decantó por un vestido rojo con pedrería de la firma Zuhair Murad.

Mery Turiel View this post on Instagram A post shared by María Turiel Soler (@meryturiel) Con un vestidazo de la firma Womance de color blanco que le hace tipazo.

Anna Padilla View this post on Instagram A post shared by ANNA PADILLA (@annafpadilla) La hija de Paz Padilla se decantó por un vestidazo de Vicky Martín Berrocal.

Belén Hostalet View this post on Instagram A post shared by Belen Hostalet (@belenhostalet) La influencer con un vestido de lentejuelas con mangas de volumen.

