Un mensaje cargado de amor View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero ha querido dedicar unas palabras llenas de amor a su abuela de 97 años recordando su infancia y lo mucho que ha representado ella durante toda su vida. Además ha querido acompañar esta tierna dedicatoria con una preciosa imagen de las dos en el sofá de casa de su abuela y con otra de su abuela enseñando a uno de sus hijos en un álbum familiar.

Amor Romeira, muy decepcionada View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) La colaboradora de televisión ha compartido una imagen en la que se refleja la tristeza en su rostro después de que haya salido informaciones muy dolorosas sobre ella. También ha querido agradecer a todos sus seguidores el apoyo que le ha mostrado durante estos duros momentos.

Salma Hayek se codea con Kim Kardashian View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) La actriz mexicana ha compartido una imagen con la reina del 'front row' en París y a su vez, ha rendido homenaje a Ucrania con su vestido en color azul y amarillo.

El resumen del fin de semana de Tania Llasera View this post on Instagram A post shared by ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) La presentadora ha querido compartir las diferentes experiencias que le ha tocado vivir este fin de semana. Desde tardes de estudios, mañanas en la cocina e incluso una visita a Urgencias.

Lewis Halmiton comparte 'front row' con Zendaya View this post on Instagram A post shared by Lewis Hamilton (@lewishamilton) El piloto de Fórmula 1 Lewis Halmiton ha compartido varias imágenes en el desfile de Valentino donde ha compartido silla junto a la actriz del momento, Zendaya.

