Belén presume de su amistad con Rosalía Instagram La colaboradora de 'Sálvame' es una de las miles de fans de la cantante catalana que estaban esperando con ansias este 18 de marzo, fecha en la que se ha lanzado mundialmente a través de Tik Tok el último álbum de Rosalía. La artista ha querido firmar su nuevo trabajo a su amiga con una dedicatoria muy especial. "Para mi Belén que la quiero mucho'. Unas palabras que ha acompañado con un corazón, besos y una carita sonriente.

David Bisbal recuerda su viaje a Japón View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El artista almeriense ha compartido con sus casi 5 millones de seguidores una imagen muy personal en la que aparece en una tienda de anime ojeando las páginas de un cómic y rememorando

Marta Hazas recuerda el camino de Santiago View this post on Instagram A post shared by Marta Hazas (@martahazas) "Cuando vinieron a localizar había nieve… Primavera anticipada en el Bierzo.Pasito a pasito ya hemos llegado al viernes.Me espera una semana que viene trepidante 💕🎥💕", ha escrito la actriz recordando el camino de Santiago.

Aitana, agradecida con el cariño de sus fans View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) La cantante ha agradecido el cariño de sus fans que han agotado en horas las entradas de su próximo concierto en el WIZINK. "Sois taaaan increíbles. Nuevos tickets disponibles el LUNES 21 a las 16h. #11RAZONESMASTOUR ☁️G R A C I A S☁️ Va a ser inolvidable, os lo prometo", ha escrito junto a estas fotografías.

Sofía Ellar y su reflexión de luna llena View this post on Instagram A post shared by SofiaEllar (@sofiaellar) "Hoy es luna llena, y por tanto, liberación. Hoy sentimientos a flor de piel pero hoy corazón abierto, alma al cielo y agradecimiento a la vida. Me espera finde de trabajo pero finde en CANTABRIA, el mejor sitio del mundo mundial…. El sitio donde escribo mis canciones, el refugio al que siempre vuelvo y llamo casa, el lugar que me enseñó a cantar hablando…"

