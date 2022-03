Nuria Fergó y Manu Tenorio, unidos por un proyecto común View this post on Instagram A post shared by NURIA FERGÓ (@nuria_fergo) Los cantantes han vuelto a reunirse para presentar un nuevo trabajo juntos. El artista ha colaborado con Nuria Fergó en la canción 'Te amaré'. Un rencuentro con el que rememoran la gran complicidad y química que transmitieron durante los duetos que protagonizaron en 'Operación Triunfo' y que ha enloquecido a sus seguidores.

Anabel Pantoja y su 'guiño' a Ana Rosa Quintana Telecinco La sobrina de Isabel Pantoja ha tenido un guiño con la presentadora, que continúa recuperándose del cáncer de mama que padece, recordando cómo fueron sus comienzos colaborando en 'El Programa de Ana Rosa' hace nueve años.

Natalia Sánchez celebra su 32 cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Natalia Sánchez (@natasanchezmol) La actriz, a la que conocimos cuando era una niña en 'Los Serrano', ya ha cumplido 32 años. Un momento muy especial que ha querido celebrar sincerándose con sus seguidores sobre cómo se siente.

Vicky Martín Berrocal viste a Jedet View this post on Instagram A post shared by Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal) La empresaria ha desvelado lo feliz que se siente de haber podido vestir a Jedet, y es que ha confesado que cuando reconocieron le dijo que quería que le vistiese. Ahora, ha visto cumplido su sueño.

Paz Padilla vive "una experiencia única" View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) La humorista ha confesado lo feliz que se siente tras haber vivido una increíble experiencia viajando a Barcelona en un jet privado.

Kiko Matamoros, ¿duda de su participación en SV'? View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) El colaborador ha sorprendido a sus seguidores compartiendo una misteriosa reflexión. "Tomando una difícil decisión: ser o no ser, ir o no ir". ¿Estará pensando en rechazar la oferta de participar en 'Supervivientes'?

Kiko Rivera anuncia las fechas de sus conciertos View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Mientras continúan las polémicas con su familia, el Dj parece centrado en su trabajo y ya ha compartido cuáles serán las próximas fechas de su gira.

