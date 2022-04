1 Kiko Matamoros Gtres El colaborador de 'Sálvame' ha elegido para pasar muchísimas horas en el avión una ropa casual y cómoda.

2 Nacho Palau Gtres La larga aventura de Nacho Palau ha empezado oficialmente y no ve el momento de llegar a Honduras.

3 Tania Gtres Con cara lavada y con ropa cómoda. Así se ha subido al avión la ex participante de 'LIDLT'

4 Charo Vega Gtres Charo Vega llegaba a la puerta de embarque acompañada de Juan Muñoz y Alejandro Nieto.

5 Marta Peñate Gtres Marta Peñate y Ainhoa Cantalapiedra han llegado grabándose con el móvil y muy unidas.

6 Juan Muñoz Gtres Ha sido el último concursante en desvelarse y parece que el cómico llega a Honduras con muchísimas ganas.

