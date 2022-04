Ana María Aldón muestra su rutina de belleza View this post on Instagram A post shared by 𝐀𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐝𝐨𝐧 (@anamariaaldon) La mujer de Ortega Cano se ha convertido en una auténtica 'influencer' y ahora no ha dudado en compartir con todos sus seguidores la rutina de belleza que realiza para tener una piel sana y conseguir un aspecto más "joven, terso y luminoso".

Lydia Bosch y su sorprendente cambio de 'look' View this post on Instagram A post shared by Lydia Bosch (@lydiabosch) La actriz ha sorprendido a sus seguidores mostrando lo mucho que ha decidido cortarse el pelo. Una decisión que ha tomado para "sanearlo y darle más rollo" después de que debido al coronavirus y un tiempo de estrés, el pelo comenzase a caerle de forma preocupante por estar muy debilitado.

Mario Vaquerizo, orgulloso de participar en el ciclo 'Con voz de mujer' View this post on Instagram A post shared by Mario (@mariovaquerizooficial) El marido de Alaska ha confesado que no puede estar más orgulloso de volver a formar parte del ciclo 'Con voz de mujer'.

Rosa López: así es su rutina por la mañana View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) La cantante ha desvelado cómo afronta ella sus mañanas, dejando claro cuáles son los pequeños momentos que le hacen disfrutar.

Yoli y Jorge terminan a 'tartazo limpio' View this post on Instagram A post shared by Y♡landa (@loveyolii_) La pareja ha aprovechado todos las "propuestas que les mandaron sus haters" para hacer un vídeo que ha terminado con ellos dos 'a tartazo limpio".

La petición de Marta López Álamo a sus seguidores Instagram La 'influencer' ya ha comenzado a mostrarle todo su apoyo a Kiko Matamoros en su nueva aventura en 'Supervivientes' y ha aprovechado para pedir a todos sus seguidores para que voten que vaya a la mejor playa, ya que es consciente que los primeros días son fundamentales.

Pilar Rubio, orgullosa de su chico View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio) La colaboradora ha mostrado lo feliz que se siente al ver a su chico contento haciendo lo que más le gusta: jugar al fútbol.

