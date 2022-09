Las redes sociales se han sorprendido muchísimo con el gran parecido de la presentadora con la ministra de Cultura de Francia, Rima Abdul Malak. La política viajó hasta la capital española hace unos días y visitó el Museo Reina Sofía junto a Miquel Iceta como homenaje al 50 aniversario de la muerte de Picasso. En ese acto, muchos usuarios de Twitter se fijaron en el asombroso parecido que Rima con Padilla.

Es tan obvio el parecido que la propia presentadora ha tenido que compartir en sus redes la foto de la ministra, y es que el humor tiene un nombre y es Paz Padilla.

Paz Padilla volvía a la tele tras dejar los mandos de 'Sálvame'. La actriz ha pasado un verano maravilloso después de conocerse los conflictos que tenía con 'Mediaset', asunto que parece que ya ha quedado en una anécdota porque como ella mismo ha dicho en varias ocasiones: "está en otro mundo". La presentadora aprovechaba el plató de 'El Hormiguero' para dejar clara una cosa. Me han criticado mucho en las redes porque han pasado ya dos años desde que Antonio falleció. Han salido unas fotos en las que salgo con un chaval. Y han dicho que ‘hay que ver’, que ‘si tanto lo quería’. Yo quiero hacer una reflexión. ¿Qué tiempo hay que esperar para rehacer tu vida? ¿Estamos en la época de Egipto en la que cuando muere el faraón a la mujer se le entierra con él? El amor no es algo que acabe cuando la persona se va. El amor no se dosifica… El amor es inmenso y yo tengo una gran capacidad para amar", se sinceraba.