No hay gala de los premios Goya sin anécdotas. Si no has podido ver la entrega de premios del cine español, no te preocupes, que aquí las encontrarás todas: desde la chaqueta de 15 € que ha elegido Isabel Coixet para desfilar por la alfombra roja al homenaje de Lolita Flores a su madre, pasando cómo no por el reivindicativo discurso de Jordi Évole en su primera vez en la alfombra roja de los Premios Goya o por el color de las uñas de Rodrigo Sorogoyen.

Nadie se ha querido perder una noche cargada de emociones, recopilamos los mejores momentos de esta noche en el que Sevilla desplegó la alfombra azul para celebrar el talento español. ¡No te la pierdas!