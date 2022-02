Jessica Alves, que salió del armario como persona trans en 2019, ha lucido nueva imagen en Londres

Personas transexuales que han dejado su nombre en la historia de los derechos LGTBIQ+

Una fiesta VIP no es una fiesta VIP sin alguien de fama mundial, y si además es una persona tan excéntrica como la Barbie humana, el nivel de la 'party' sube enteros. Jessica Alves, la Barbie más famosa del mundo, se paseó este jueves por una fiesta en la capital inglesa, y lo hizo llamando la atención como solo ella sabe: con un mono de cuerpo entero semitransparente lleno de pedrería que brillaba con luz propia, tapando lo justo y con un escotazo de vértigo. Sin embargo, no fue su figura la que más llamó la atención esa noche, aunque parezca mentira, sino su nueva cara.

La joven, de 38 años, ha lucido nueva imagen después de someterse a nuevas intervenciones de feminización facial, y unas de las más notables han sido su frente, las cejas y la mandíbula, que ha suavizado con la técnica del limado, y a lo que ha añadido mucho bótox para estirar bien la frente y darle una nueva forma a sus cejas. Además, también ha cambiado la forma de sus labios, que ahora son más grandes y jugosos y ha rasgado su mirada para hacerla más femenina.

Gtres

Jessica no dudó en hacerse fotos con algunos de los invitados, como las estrellas de realities ingleses Ben Jardine o Bertie Garratt:

Gtres

Gtres

Además de esta feminización facial, Jessica lleva muchas más operaciones encima. Antes de anunciar al mundo que era transexual, Jessica era conocida como Rodrigo Alves, y su afición a los retoques e intervenciones plásticas le hicieron ser conocido como el Ken humano, pero ni las más de 150 operaciones que se realizó le sirvieron para ser feliz: "Siempre me sentí femenina, y cuando luché por ser masculina con mi personalidad, decidí hacer mi aparición tan masculino como fuera posible… pero no importa cuánto me pareciera (a Ken), nada alivió el dolor de ser Barbie por dentro. Ahora puedo comenzar mi nueva vida como una mujer feliz. Mi nueva vagina definitivamente me dará la confianza necesaria para tener citas e intimidad con alguien", contó en una entrevista a un medio inglés.

Gtres

Rodrigo, brasileño de nacimiento en medio de una familia millonaria del sector agrario, intentó desde muy joven parecerse a Ken, e invirtió una verdadera millonada persiguiendo su sueño de conseguir la perfección física tras años sufriendo bullying en su juventud. Al final, se dio cuenta de que era sólo una forma de tapar sus inseguridades, y que lo que realmente necesitaba era salir al mundo como la mujer que sentía que era.

Redes sociales

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io