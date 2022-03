Descubre las mejores noticias de moda: tendencias, compras imprescindibles...

Jordi Dalmau se convierte en modelo por un día. El diseñador, que viste a famosas de la talla de Mónica Naranjo, Chenoa o Lorena Gómez acaba de cambiar Barcelona por Madrid y se ha instalado en la capital a la que define como una ciudad muy abierta. Por al atelier de Jordi Dalmau pasan muchas mujeres y muchas de ellas confían en su creatividad para vestirlas en uno de los días más importantes de su vida: su boda. Pero el catalán, que trabaja mano a mano con su mujer Mónica a la que lleva unido más de 23 años, no siempre se dedicó a la moda. Fue mecánico de coches y luego florista antes de diseñador aunque la creatividad siempre fue primordial en su vida.

El diseñador protagoniza nuestro 'Gente con Estilo' para repasar su trayectoria personal y profesional y, ante nuestras cámaras, se convirtió en modelo por un día para posar con la mejor moda de hombre. De la mano de Jordi Dalmau, descubre las prendas y complementos que no pueden faltar en tu armario.

Jordi lleva chaqueta de Replay, 199 €, COMPRAR y camisa de Replay, 119 € COMPRAR y pantalón de Marciano, 160 €

Jordi luce un traje diseñado por él mismo, (c.p.v.) COMPRAR; jersey de la firma Cos,

89 € y zapatillas de Replay, 180 € COMPRAR.

El diseñador viste un jersey de Guess, 99 €, y zapatillas de Guess, 100 € y pantalón de Zara, 29,95 € .

El diseñador viste cazadora de Guess 99 € COMPRAR, zapatillas de Guess, 115 € y pañuelo de Guess (c.p.v.) ; camisa de Marciano, 120 € COMPRAR y vaqueros de Gaudí, 101,90 €.

El diseñador viste una americana y chaleco de la firma Jordi Dalmau, (c.p.v.) COMPRAR; pantalón de Calvin Klein Jeans, 99,90 € COMPRAR y zapatillas de Replay, 120 € COMPRAR.

CITA en... Restaurante Ginkgo Garden

Quedamos con el diseñador, que se ha afincado en la capital, en el restaurante Ginkgo Garden. Un lugar apacible y muy tranquilo, junto a la calle Serrano y la Puerta de Alcalá de Madrid, donde se puede disfrutar de una carta fresca en la que brillan los productos de temporada y los sabores genuinos de la cocina española de mercado con matices asiáticos.

Jordi Dalmau posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

Mi belleza al descubierto

Antes de irme a la cama... Me lavo los dientes, me pongo sérum y me cepillo mi tupé para quitarme la cera. Mi mujer dice que soy peor que una tía.

Mi perfume... Amén, de Thierry Mugler.

Mi producto de belleza ideal... Un sérum.

Tardo en maquillarme... Me maquillo siempre por el tema de la psoriasis. Ahora lo hago más rápido.

Tardo en peinarme... Unos quince minutos.

Dieta... Antes pesaba 96 kilos y he perdido 23. Siempre estoy a dieta.

Ejercicio... Absolutamente nada.

Cirugía estética... No me he hecho nada, pero creo que me voy a poner bótox, porque ya me toca.

Mi fondo de armario... Una americana.





Redactor: Daniel I. Carande. Fotos: Pablo Sarabia. Ayd. de foto: Ariadna Sánchez-Albornoz. Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Esmeralda Sánchez para Alegría Make up. Agradecimientos: Restaurante Ginkgo Garden. Calle Gil de Santivañes, 6. Madrid. www.ginkgoskybarmadrid.com

