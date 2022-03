El avance semanal de los capítulos de Amar es para siempre: La confesión de Coral.

Qué ha pasado en el último capítulo de Amar es para siempre: Marcos se esconde en el despacho.

Nuevos personajes en Amar es para siempre.

Sonia se ve reflejada en la amarga historia de Clara, una mujer que ha sido engañada sistemáticamente por todos los hombres con los que se ha relacionado. La directora de Flechazos decide centrar todas sus energías en conseguir que la chica vuelva a enamorarse y, esta vez, de alguien que si merezca la pena. ¿Quién será el elegido?



Por otro lado, consciente de que ha sido inspiración para Fran, Coral pide el traslado para poner distancia con él, pero también con un Raúl que la hace sentir incómoda. La joven se ha dado cuenta de que su exprometido todavía no la ha olvidado y no quiere darle falsas esperanzas. Además, su estado no ayuda en nada…

Quintero descubre el secreto de Carmen

Las medidas de Quintero comienzan a causar controversia en Benivisión. Ni Benigna ni Visi están de acuerdo en la forma de trabajar de su amigo. ¿Será esto el fin de una corta relación laboral? Mientras tanto, Catalina está feliz por ser miembro del dúo Las Pizcas, pero el contrato que le proponen es incompatible con sus estudios lo que provoca que los Gómez se planten. No quieren que la pequeña de la familia deje a un lado sus estudios.

Ajeno a que todo ha sido una estrategia de Helena, Ismael accede a acercarse a Marcos Salaverría y conseguir las joyas que le darán la oportunidad de empezar una nueva vida lejos de la plaza. Paralelamente, Quintero descubre el verdadero papel de Carmen en el incendio de Preciados y decide hacerla frente de una vez por todas.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io