Ante las sospechas de Fran y Raúl, Paloma confiesa hacer sido el topo de Uriarte. La joven prefiere terminar con este asunto con la poca dignidad que le queda y se enfrenta a sus jefes: “Si tienen que castigar a alguien, es a mí. Lo siento”. Raúl, por supuesto, sucumbe al impulso de despedir a la empleada. Sin embargo, Fran se niega a echarla y cree firmemente que lo correcto es darle otra oportunidad. Ya hay otro motivo más de disputa entre los primos.

Por otro lado, Cristina sigue buscando demostrar que Marcos no es un asesino, cuando su propia familia lo ha condenado. Lo cierto es que Marcos está realmente mal después de sufrir el rechazo por parte de sus allegados. Está claro que nadie confía en su palabra salvo su abogada, quien le ha librado de seguir cumpliendo más años en prisión.

Marcelino cree que le gusta a Susi

En Flechazos, Medina cumple el encargo de Sonia de distraer a su madre, dando pie a que su relación con Belinda se preste a confusiones. Todo el barrio comienza a hablar de la recién llegada y del joven, lo que hace pensar hasta a la propia Sonia, que entre los dos hay algo más que una bonita amistad.

Dentro de los Gómez, la estrategia de Catalina no tiene éxito mientras Marcelino se escama por el interés que Susi muestra hacia él. El dueño de El Asturiano comienza a preocuparse y comenta sus sospechas con Penélope. Además, la peliculera historia de Esmeralda se le hace bola a Quintero, que no termina de fiarse de la mujer.

