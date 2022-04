Coral no puede esperar más: siente que tiene que contarle a Raúl que espera un hijo suyo. Eso sí, la joven es consciente de que en el momento en que suelte semejante bomba, todo su mundo se volverá patas arriba y también el de su exnovio. ¿Soportará Julieta que su ahora pareja vaya a tener un bebé con otra mujer?

Por otro lado, Benigna y Visi, arrepentidas, buscan el perdón de Quintero, pero el dolor del abogado es tan grande que no está dispuesto a pasar por alto el engaño de sus amigas. Lo cierto es que las dueñas de Benivisión deberán trabajar muy duro si quieren que su relación con Justo vuelva a ser la de antes.

Los planes de Marcos están en peligro

Lejos de allí, Cristina e Ismael conversan sobre los planes de Marcos. Mientras tanto, Sonia y Medina buscan las incompatibilidades de sus padres cuando una noticia sacude el mercado de las agencias matrimoniales: la informática al servicio del amor. ¿Cómo afectará la llegada de las nuevas tecnologías a Flechazos?

En El Asturiano, Catalina intenta convencer a sus padres de que le dejen volver a Las pizcas, pero la decisión de los Gómez es inamovible. La joven no está dispuesta a dar su brazo a torcer y vuelve a intentar hacer que sus padres cambien de opinión. ¿A la segunda irá la vencida? Además, a la ruptura con Julieta, se le suma un nuevo varapalo a Emilio: su madre, doña Angustias, ha pasado a mejor vida. Parece que el empleado de Garlo no está en su mejor momento.

