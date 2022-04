Qué pasó la semana anterior en Amar es para siempre: Fran, en brazos de Paloma.

Qué pasó en el último capítulo de Amar es para siempre: A Emilio le rompen el corazón.

Fran y Raúl se enfrentaron a Uriarte en la audiencia previa, al tiempo que Coral descubrió el gran secreto de Carmen. El juez determinó que no hubo plagio de la muñeca Sabrina dando la razón a Garlo por encima de la petición del pérfido empresario. Los García habían ganado ante los tribunales. Cuando parecía que una nueva etapa de tranquilidad se abría para la familia, Coral pilló a Raúl y Julieta besándose a escondidas.



Cristina ofreció a Marcos volver a casa, cuando este se reencuentra con su mujer. Al mismo tiempo, Ismael tuvo que elegir entre Salaverría y Helena. Finalmente, se decantó por ayudar a su amigo y puso en funcionamiento un plan. Mientras tanto, Belinda hizo frente al pasado, revelando a Sonia su talón de aquiles y Medina trató de mediar en la relación entre madre e hija.

El éxito de Benivisión fue inversamente proporcional a la desdicha de Quintero. La relación del abogado con Esmeralda avanzaba a pasos agigantados para desgracia de Visi y Benigna. Una escapada de fin de semana hizo tambalear el pacto que tenían las tres mujeres.

Catalina llegó a extremos nefastos

La tranquilidad regresó a casa de los Gómez… aunque eso es lo que creían ellos porque Catalina seguía jugando con la comida con consecuencias nefastas. Manolita, que descubrió lo que está pasando, creyó encontrar la manera de proteger a su hija, pero la adolescente se encargó de echar por tierra su estrategia.

Tras la visita al ginecólogo, Coral tuvo claro quién era el padre de su hijo…¡Raúl! La joven no sabía sin confesarle que pronto sería padre, ahora que había iniciado un romance con Julieta. Ajeno a lo que estaba sucediendo, Emilio intentó recuperar a la que, hasta hace unos días, fue su novia. Sin embargo, se llevó un gran disgusto cuando se enteró de que su amada y su jefe habían comenzado a salir a sus espaldas.

