Decepcionado por sus últimos desencuentros, Ismael tira la toalla con Penélope mientras esta comienza a anhelar su presencia a través de recuerdos del pasado. Está claro que la pareja nunca se pone de acuerdo en si deben dar un paso adelante o un paso atrás en su relación, pero, lo cierto, es que ahora están más distanciados que nunca. ¿Será su amor más fuerte?

Por otro lado, la estrategia de Sonia para recuperar a Medina no empieza con buen pie. El joven sigue marcando distancias después de sacar a la luz su idea de marcharse de Flechazos y, por tanto, echando por tierra los intentos de la psicóloga por recuperarlo. Viendo la situación en la que se encuentran sus hijos, Belinda y Claudio se ponen manos a la obra para lograr que arreglen las cosas entre ellos.

Las Benis se libran del control de Quintero

Convencida de que puede dar con Fausto, Carmen le pide a Quintero que investigue quién está detrás de la juguetería Carrousel. La señora cree que este viejo conocido puede ser una pieza clave en la guerra que su sobrino y su hijo mantienen con el pérfido Uriarte. Justo promete hacer todo lo necesario para encontrar al hombre.

Horas más tarde, las Benis se libran por poco tiempo del control de Quintero cuando reciben una jugosa propuesta. Mientras tanto, en Garlo, Uriarte hace a Raúl una oferta que no podrá rechazar y podría abrir de nuevo un abismo entre él y su primo. ¿Será más fuerte la ambición de García que el amor que dice sentir por su familia?

