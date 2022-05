Sonia, por fin, se da cuenta de que la marcha de Medina es definitiva y se desahoga otorgándole un lugar destacado en las páginas de su diario. La joven no quiere perder a su gran “compañero de trabajo”, por lo que decide utilizar la boda de su madre Belinda y de Claudio para recuperarlo. ¿Funcionará el plan de la directora de Flechazos?

Por otro lado, Penélope está decidida a dejar su puesto de trabajo en el colegio, pero Ismael la convence para que no lo haga. Las diferencias entre este último y la maestra les devuelven al punto de partida. Mientras tanto, Coral anima a Fran a valorar a Paloma. García toma en en serio las palabras de su exnovia y, consciente de que la única manera de no perder a Paloma es haciéndola partícipe de su vida, comparte con ella la verdad sobre su hija perdida.

La mentira de Quintero, a punto de descubrirse uera los cotilleos de una vez

Emilio trata de superar la muerte de su madre como solo él sabe hacer: a través de la comedia y con un monólogo que deja a todos los vecinos pasmados. A su vez, el engaño de Quintero a las “Benis" tiene sus horas contadas y podría marcar un antes y un después en su entrañable, pero complicada, amistad.

Al día siguiente, Uriarte da comienzo su reinado en Garlo. El pérfido empresario toma posesión de la juguetería, pero los primos García no piensan dejarle hacer lo que quiera y demuestran desde el principio que lucharán por recuperar su empresa. Además, Carmen cree haber encontrado la manera de llegar a Fausto.

