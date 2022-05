La boda de Belinda y Claudio se celebra. Sonia debe encontrar durante el convite el momento idóneo para declararse a Medina, pero parece que todo se le pone en contra. La psicóloga por fin se abre a Medina y le confiesa que está enamorada de él. Por desgracia, su declaración llega demasiado tarde. Mientras tanto, Catalina recibe la visita de Susi quien le pide que regrese a Las Pizcas.



Benigna y Visi se dejan llevar por la avaricia y abusan de la posición de monopolio de Benivisión en el barrio. No obstante, la soledad de su negocio parece tener los días contados y es que alguien tiene previsto hacerlas competencia y en un sitio inmejorable: al lado del mercado. Al mismo tiempo, una llamada de trabajo hace peligrar el viaje de Cristina a Venezuela, quien no tiene más remedio que posponerlo.

Fran quiere pasar página y Coral se refugia en Raúl

Tras una sincera conversación con Paloma, Fran se da cuenta de la necesidad de pasar página al pasado y centrarse en lo que tiene en ese momento. Enterada de esto, Coral decide aceptar su futuro junto a Raúl, el que será su marido y el padre de su bebé. Además, Susi tienta a Catalina para que vuelva a las Pizcas con un suculento cebo: actuar en el Festival de Gandía.

Por otro lado, Ismael y Penélope dan un paso para cerrar la brecha que les separa y, paralelamente, Raúl recibe de Uriarte un regalo de bodas muy especial: la finca de Buitrago. Consciente de que el pérfido empresario está a punto de contarle la verdad a su hijo, Carmen contacta con Carrousel y envía un dramático mensaje a Fausto para que vuelva.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io