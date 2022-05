Carmen y Uriarte acuerdan contarle a Raúl su gran secreto juntos. ¿Será el empresario capaz de cumplir su promesa? Todo parece indicar que la verdad está a punto de salir a luz y no parece que vaya a sentar a todos por igual. Después de confirmar que Uriarte es su padre, Raúl se viene abajo al ser consciente de la mentira de su madre, a quien no puede perdonar.

Tras un viaje que les trae muchos recuerdos, Ismael cree que Penélope y él deberían darse otra oportunidad. Sin embargo, el expresidiario teme que la profesora no opine lo mismo que él y decida cortar por lo sano cualquier tipo de esperanza por su parte. Mientras tanto, Pelayo se preocupa por el estado de salud de Cristina, sin saber que está, incluso, más grave de lo que imagina.

Marcelino descubre que Catalina se ha ido de casa

También en el hogar de los Gómez, el plan de Catalina surte efecto y se marcha con Susi a espaldas de sus padres. La joven no ha llegado muy lejos cuando sus padres descubren que se ha escapado con su compañera del grupo musical hasta Valencia para participar en lo que parece ser un importante festival de música.

Por supuesto, las relaciones dentro de la familia no se hacen esperar y Marcelino sale corriendo en busca de su hija. Piensa traerla de vuelta a Madrid de las orejas si es necesario. Mientras tanto, Medina espera que su historia de amor ocupe las próximas páginas del diario de Sonia. Tiene muchas esperanzas puestas en esta relación.

