Tras lo sucedido en el capítulo de ayer de Amar es para siempre, hoy Benigna y Visi se meten en un nuevo lío proyectando “La vida de Brian”, una película muy poco apropiada para un coloquio en la parroquia. Lo cierto es que este nuevo negocio de las dueñas de Benivisión podría tener los días contados. Mientras tanto, impulsadas por don Antón, Las Pizcas ofrecen un concierto, el último antes de que Susi emprenda su nueva vida, lejos de los escenarios.

Catalina sabe que extrañará bastante a su amiga, quien se ha convertido en alguien muy importante desde que sus sueños musicales las unieron. Por su parte, Quintero media entre Sonia y Medina, animando a la psicóloga a desinhibirse y vivir su amor sin cortapisas, mientras que al ayudante le hace ver que no hay relaciones idílicas. Puede que la intervención de Justo sea lo que los enamorados necesitan para dar un paso más en su relación.

Coral se consuela en los brazos de Fran

Por otro lado, una llamada de Tina está a punto de desestabilizar a Coral que se consuela en brazos de Fran. La cercanía de la boda está provocando mucha ansiedad a la mujer, quien ahora no ve seguro unir su vida a la de Raúl y formar con él la familia que tanto ha anhelado desde que era tan solo una niña.

Tras su empeoramiento, Cristina recibe un mensaje de todos sus amigos para que luche por su vida. Parece que estos ánimos hacen mella en la paciente y comienza a recuperarse. Mientras tanto, alentado por las palabras de Uriarte, Raúl reconsidera su decisión: permitirá a Carmen asistir a la boda.

