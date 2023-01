Todos hemos soñado alguna vez con el amor de nuestra vida, muchos lo encuentran y otros siguen buscándolo. Da igual en qué fase te encuentres, que ver un maratón o capítulos de series de amor románticas te ponen un cosquilleo en el estómago que querrás salir a la calle a encontrar tu pareja ideal.

Lo admitamos o no, a todos nos apetece darnos un atracón de series románticas de vez en cuando. Ya sea para calmar nuestro corazón roto, derramar unas lágrimas o reír un poco, los dramas románticos consiguen sacar a la luz nuestras emociones ocultas. Y Netflix te cubre incluso en este aspecto. Desde comedias románticas hasta series de fantasía, su catálogo está repleto de títulos que nos llegan al corazón. Esta es la lista de las mejores series románticas de Netflix que puedes ver ahora mismo.

Y si no te apetece disfrutar del amor, recuerda que también tenemos las mejores series de misterio de Netflix, las mejores series de adolescentes y las mejores series de terror de Netflix. Pero nosotros te animamos a que des una oportunidad a estas series recomendadas para volver a creer en el amor.

'Un lugar para soñar'

Una de las series de Netflix con más seguidores. Basada en las novelas homónimas de Robyn Carr, Virgin River, Un lugar para soñar en España, gira en torno a una mujer enfermera y recientemente divorciada. Melinda Monroe responde a un anuncio para trabajar como matrona en una remota ciudad de California, ya que piensa que es lugar perfecto para comenzar su nueva vida.



La mujer deja su ciudad de origen para irse a vivir a este entorno rural, donde debe aprender a curar sus recuerdos dolorosos. Además, Melinda conoce a un hombre impresionante en esta pequeña ciudad.

'Un lugar para soñar': fecha de estreno de la temporada 4 en Netflix

'Easy'

Una de las mejores series originales de Netflix sobre relaciones románticas, es una serie antológica en la que cada episodio es una historia independiente. La serie se desarrolla en la ciudad de Chicago, donde seguimos a una serie de personajes que viven sus vidas, se enamoran, sufren desengaños amorosos, etcétera. En realidad, lo que hacemos aquí es echar un vistazo a las ecuaciones siempre cambiantes entre los seres humanos y cómo a veces las realidades de la vida nos alejan aún más de nuestros seres queridos.

La serie visita una historia en particular a lo largo de sus tres temporadas, la de un matrimonio formado por Kyle (Michael Chernus) y Andi (Elizabeth Reaser). Somos testigos de cómo cambia su relación durante un largo periodo de tiempo, y de cómo la decisión que toman de tener una relación abierta funciona para cada uno de los dos personajes. El hecho de que esta serie no se detenga en ninguna historia en particular y nos ofrezca una imagen sana de las relaciones románticas en un espacio urbano como Chicago, hace que destaque sobre las demás series de esta lista.

'Sweet Magnolias'

RICHARD DUCREE/NETFLIX

Tres mujeres de Carolina del Sur son las mejores amigas desde sus tiempos escolares. Esta serie sigue sus romances, amistades y el viaje de sus vidas. Sweet Magnolias es una adaptación televisiva basada en las novelas de Sherryl Woods.

Está protagonizada por JoAnna Garcia Swisher como Maddie Townsend, Heather Headley como Helen Decatur y Brooke Elliott como Dana Sue Sullivan, y los personajes se llaman a sí mismos las "Magnolias". Aunque las tres son las protagonistas, la primera temporada destaca la historia de Maddie. Su marido, Bill Townsend (Chris Klein), y ella fueron novios en el instituto y tienen tres hijos juntos. Pero cuando Bill la engaña con otra mujer, la familia se rompe. En la primera temporada, Maddie experimenta muchos cambios en su vida personal y profesional. Mientras su divorcio está en marcha, intenta estar ahí para sus hijos y conoce a Cal Maddox (Justin Bruening), el entrenador de su hijo.

'Emily en París'

Gira en torno a Emily Cooper, una ejecutiva de marketing de 29 años de Chicago, y está salpicada de comedia desternillante, romances conmovedores e increíbles lecciones de vida. La vida perfecta pero mundana de Emily se desconcentra de repente cuando su empresa le pide que viaje a Francia y ocupe un puesto de ejecutiva de redes sociales en su sucursal de París. Al principio, Emily se siente muy sola en París, ya que no conoce el idioma ni tiene amigos, y se siente bastante aislada en el trabajo.

Sin embargo, poco a poco se va adaptando a su nueva vida y se hace un hueco en la ciudad extranjera, al tiempo que conoce a mucha gente interesante. Sin embargo, pronto llegan los problemas y Emily se ve perjudicada en el trabajo al tiempo que se ve envuelta en un triángulo amoroso que amenaza con arruinar sus amistades. Emily in Paris una maravillosa mezcla de las culturas americana y parisina, es un filme imprescindible para los amantes del romance.

Todo sobre la temporada 4 de Emily en Paris

'Sex Education'

Es una serie de televisión increíblemente conmovedora que se centra en los estudiantes adolescentes de Moordale High mientras se enfrentan a las relaciones y los problemas sexuales en una sociedad que parece estar muy predispuesta en contra de la modernidad. La serie sigue principalmente al estudiante Otis Milburn y a su amiga, Maeve Wiley, mientras intentan dirigir una clínica sexual en el instituto, con la esperanza de erradicar cualquier problema que sus compañeros tengan con la intimidad. Sin embargo, con la implicación de los adolescentes, las cosas pronto se les van de las manos e incluso suponen una amenaza para la escuela.

Fecha de estreno y reparto de la temporada 4 de 'Sex Education'

'Outlander'

Es una serie que tiene de todo, pero uno de sus pilares más fuertes por el que suspiran sus millones de seguidores es la historia de amor. Basada en la saga de novelas de Diana Gabaldon, es una serie que mezcla fantasía, historia y romance en los parajes de la Escocia del siglo XVIII. Durante la Segunda Guerra Mundial, Claire, una enfermera casada, vive una experiencia sorprendente.

'Outlander' Temporada 7: estreno, reparto y capítulos



'Sexo/vida'

Cuando conocemos a Billie Connelly (Sarah Shahi), vive en el lujoso Greenwich, Connecticut, y trabaja como madre a tiempo completo de dos niños pequeños, un trabajo que, gracias al personal doméstico y preescolar , esencialmente consiste en holgazanear en su lujosa casa esperando a que su guapo y financiero esposo Cooper (Mike Vogel) regrese a casa.

Sin embargo, está insatisfecha porque pasa su amplio tiempo libre soñando despierta con sus veinte y tantos años, cuando corrió por Manhattan flanqueada por su mejor amiga Sasha (Margaret Odette), una estudiante de doctorado en psicología en Columbia.

Ha sido una de las revelaciones del año y esto es todo lo que sabemos de la temporada 2 de la serie.

'Atypical'

Es un drama de madurez centrado en Sam Gardner, un joven autista de 18 años. Cuando anuncia que quiere empezar a tener citas, su padre, Doug, está encantado de ayudar a su hijo, con el que ha estado luchando para construir una relación adecuada. Sin embargo, Sam está enamorado de Julia, su terapeuta de 26 años. A medida que Sam se embarca en su viaje hacia la independencia, también somos testigos del autodescubrimiento de su familia. Por ejemplo, Elsa, su madre, inicia una relación extramatrimonial, su hermana Casey siente algo por otro estudiante y Julia rompe con su novio. Con varios momentos conmovedores, con su narración única, su empatía y su formato ingenioso, es un drama familiar que encaja maravillosamente en el género romántico "atípico".

'Ginny y Georgia'

COURTESY OF NETFLIX

Es una comedia dramática entre madre e hija que sigue la complicada vida de Georgia y sus dos hijos. Se mudan a una nueva y elegante ciudad llamada Wellsbury tras la muerte del marido de Georgia, un magnate del yoga. Pero aunque al principio parece que se están adaptando bien, los secretos del pasado de Georgia se siguen desmoronando, creando una distancia entre Georgia y su hija Ginny y su hijo Austin, de nueve años.

Todo sobre la temporada 2 de 'Ginny y Georgia'



'Jóvenes altezas'

Jóvenes altezas sigue al problemático y díscolo príncipe Wilhem (cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, nada que ver con ningún otro segundo hijo de la realeza). Para enderezar su carácter, sus padres y su hermano mayor deciden enviarlo a Hillerska, un elitista internado donde intentará acabar sus estudios y reconducir su vida

'Jane the Virgin'

Aquí la vimos en Movistar, pero ahora está disponible al completo en Netflix. Esta serie estadounidense con toques latinos está basada en la telenovela venezolana Juana la virgen, de la que toma el argumento principal. Sin embargo, Jane the virgin no es una novela al uso, sino una comedia a medio camino entre la parodia y la telenovela real.

La ficción se centra en la vida de Jane Gloriana Villanueva, una joven de 23 años de origen latino criada bajo el férreo cristianismo de su abuela materna. Debido a esto, la joven decide no mantener relaciones sexuales hasta el matrimonio, pero en una visita rutinaria al ginecólogo, Jane será inseminada por error con el semen de un desconocido.

El final de 'Jane The Virgin'

'Love'

Gus (Paul Rust) es un joven abierto y divertido que, tras descubrir que su novia le ha engañado, se muda a un nuevo apartamento. En su nueva vida se cruza Mickey (Gillian Jacobs), harta de su trabajo en la radio y con poca fe en las relaciones sentimentales. Juntos descubrirán que hay sentimientos a los que uno no puede oponerse por mucho que lo intente.

'Dulces magnolias'

Basada en las novelas homónimas de Sherryl Woods, esta ficción romántica de diez episodios narra la historia de Maddie (Joanna Garcia Swisher), Helen (Heather Headley) y Dana Sue (Brooke Elliot), tres amigas de Carolina del Sur que hacen malabarismos para conciliar relaciones, familia y trabajo

'La cocinera de Castamar'

Michelle Jenner interpreta a una joven culta, que cae en desgracia a la muerte de su padre, y para sobrevivir entra como oficial de cocina en el palacio de Diego, el duque de Castamar (Roberto Enríquez). Gracias a sus habilidades culinarias, se ganará hasta al mismo duque.

No te pierdas nuestros reportajes especiales sobre la segunda temporada de la serie y sobre el final de La cocinera de castamar.

'Crashing'

Mucho antes de que Phoebe Waller-Bridge se hiciera conocida por Fleabag, ya había creado otra serie maravillosa, con un guión descarado y con muchas más capas de las que parece a primera vista. A cambio de un alquiler barato, un pintoresco grupo de veinteañeros se muda a un hospital abandonado como guardianes de la propiedad. Los sentimientos están a flor de piel.

'Master of None'

Dev es un actor en la treintena que vive en Nueva York, y que todavía no tiene demasiado claro qué quiere hacer con su vida. Cada episodio gira en torno a algún aspecto de su vida, como su experiencia como inmigrante, la difícil situación de las personas mayores o cómo encontrar el mejor restaurante italiano. Entre el comentario social de su creador y protagonista se cuela alguna que otra maravillosa, sensible y acertadamente contada historia de amor.

'Special'

Ryan es un joven gay con una leve parálisis cerebral que decide reescribir su identidad y perseguir la vida que quiere. Después de años sin futuro, trabajando en pijama como bloguero y comunicándose principalmente a través de mensajes de texto, Ryan finalmente descubrió cómo mejorar su vida hacia la edad adulta.

'Los Bridgerton'

Una revolución en Netflix, quizá la serie con mayor impacto de los últimos años. Inspirada en las novelas románticas de Julia Quinn, este drama de época narra la vida de Daphne (Phoebe Dynevor), la hija mayor de ocho hermanos de la poderosa familia Bridgerton, y su debut en el competitivo mercado matrimonial de la Regencia londinense (1813 y 1827).

Daphne espera seguir los pasos de sus padres y casarse por amor, pero cuando su hermano mayor empieza a gestionar a sus pretendientes, la revista de sociedad que firma la misteriosa Lady Whistledown (Julie Andrews), pone en entredicho la reputación de la joven.

Es en ese momento cuando aparece el atractivo y rebelde Duque de Hastings (Regé-Jean Page), un soltero de oro con el que Daphne empezará una relación de amistad que acabará por convertirse en romance, mientras sortean las expectativas de la alta sociedad con respecto a su futuro.

'Los Bridgerton': estreno y reparto de la temporada 3

'Lovesick'

Después de descubrir que tiene una infección de transmisión sexual, Dylan debe ponerse en contacto con todas las chicas con las que ha tenido relaciones sexuales en el pasado para informar de su enfermedad y que se hagan chequeos.

'You'

No encaja del todo en el amor y mucho menos como romántica, pero hasta el amor tiene un lado perverso y ninguna otra serie lo refleja tan bien como You. Joe Goldberg (Penn Badgley), un neoyorquino obsesivo pero brillante, aprovecha las nuevas tecnologías para conquistar a Beck (Elizabeth Lail), la mujer de sus sueños. Gracias a la hiperconectividad que ofrece la tecnología moderna, Joe pasa de acosador a novio, pues usando Internet y las redes sociales consigue conocer sus detalles más íntimos para acercarse a ella. Así, lo que empezó como un flechazo encantador, se convertirá en una obsesión mientras él, de forma estratégica y silenciosa, se deshace de todos los obstáculos (y personas) que se crucen en su camino.

'Café con aroma de mujer'

Productora

La telenovela colombiana que adapta la original del mismo título ha sido una revolución en Netflix. Narra la historia entre Gaviota (Laura Londoño), una agricultora, y Sebastián (William Levy), el vástago de una familia aristocrática productora de café. En 88 capítulos de unos 45 minutos cada uno descubriremos intrigas familiares, secretos del pasado y un romance entre los dos protagonistas que tendrá que salvar muchas dificultades.

Todo lo que debes saber de 'Café con aroma de mujer'.

'Valeria'

La escritora Elísabet Benavent no podía imaginar la repercusión que tendría su primer personaje protagonista tan solo unos años después de terminar su saga literaria. 'Valeria' es la serie española que sigue a una escritora que se ha topado con un obstáculo en su vida, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Ella recibe la ayuda de sus tres mejores amigas y juntas atraviesan una serie de experiencias, que incluyen amor, infidelidad y celos que dan lugar a nuevas ideas para el futuro.

La serie estrenará próximamente su tercera temporada.

'El afecto del rey'

Netflix

Los k-dramas o dramas coreanos son uno de los grandes éxitos de este año en Netflix. Tras el arrollador fenómeno de El juego del calamar, los suscriptores de la plataforma han dado la oportunidad a otras producciones como esta serie de época. En ella descubrimos una historia de traición y amor. El príncipe heredero es asesinado y su hermana gemela debe ocupar el trono, pero la cuestión es que tendrá que mantener en secreto su identidad mientras también oculta otra cosa, el afecto por su primer amor.



'Amor ocasional'

Narra las peripecias sentimentales de un grupo de amigas de París. Charlotte y Emilie contratan a un acompañante masculino con la esperanza de que Elsa, la eterna soltera, encuentre el amor y recupere la confianza en sí misma.

'Oscuro deseo'

Netflix

En ella conocemos a la prestigiosa abogada y profesora universitaria Alma Solares (Maite Perroni), que pasa un fin de semana con su mejor amiga para ayudarla a «procesar la pena» de su divorcio. Durante la escapada, Alma conoce a Darío Guerra (Alejandro Speitzer), un chico de 23 años con el que tiene un fogoso escarceo. Después vuelve a casa con su esposo e hija, decidida a olvidar el desliz, pero su vida se transforma en un auténtico infierno.

'Pasión de Gavilanes 2'

Productora

Tres hermanos buscaban vengar la trágica muerte de un ser querido, pero acabaron involucrándose emocionalmente con las hijas del responsable. Así comenzaba Pasión de Gavilanes, allá por 2003. Pero, tras 188 episodios, la telenovela colombiana se convirtió en un auténtico fenómeno televisivo.

Ahora que han pasado casi 20 años, volvemos a encontrarnos con los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, esta vez acompañados de sus hijos, en los 82 nuevos episodios de la temporada 2 que ya están disponibles en Netflix.

Reparto de la temporada 2 de 'Pasión de Gavilanes'.

'El idiota preferido de Dios'

VINCE VALITUTTI/NETFLIX

El idiota preferido de Dios trata sobre Clark Thompson (Falcone), un apacible trabajador tecnológico que un día empieza a brillar y descubre que Dios le ha elegido para salvar a la humanidad de las fuerzas de Satán. Para ello, debe reunir a un equipo de inadaptados, entre los que se encuentran su enamorada de siempre, Amily (McCarthy), y algunos de sus otros compañeros de trabajo. Junto a la pareja, el reparto incluye a la coprotagonista de McCarthy en Chicas Gilmore, Yanic Truesdale, como el arcángel Chamuel, y a Leslie Bibb como Satanás.

Todo lo que debes saber de 'El idiota preferido de Dios'.

'El reto de Summer'

Una adolescente rebelde y malcriada, Summer Torres, es expulsada de su instituto en Nueva York. Después, su madre la envía a un pequeño pueblo de surfistas llamado Shorehaven, en Victoria, Australia, para que viva con unos amigos de la familia. Aunque Summer no está muy interesada en relacionarse con los lugareños ni en hacer nuevos amigos en la nueva ciudad, se siente atraída por el pueblo, la gente y, por último, pero no menos importante, el surf, principalmente gracias a Ari Gibson.

Todo lo que se sabe sobre una segunda temporada de 'El reto de Summer'.

'Miss Jerusalén'

Jerusalén, 1919. La limpiadora Rosa se casa con un tendero enamorado de otra mujer: una decisión que enturbia su relación con Luna, su primogénita, durante décadas. Así arranca Miss Jerusalén, una serie que adapta el best seller de Sarit Yishai-Levi, The Beauty Queen of Jerusalem. En ella se entrelaza la trágica historia de una familia con el contexto histórico que le tocó vivir: los últimos coletazos del Imperio Otomano, la ocupación Británica y la Guerra de Independencia de Israel.

Así es 'Miss Jerusalén'.

'Heartstopper'

Heartstopper es una adaptación de las novelas gráficas de Alice Oseman. En la película, Charlie Spring (Joe Locke) es un estudiante gay que ha salido del armario en un colegio masculino inglés y que está atrapado en un romance sin salida con un chico en el armario al que ni siquiera parece gustarle. Está bastante resignado a no encontrar nunca un amor real y honesto cuando le asignan un pupitre junto a Nick Nelson (Kit Connor), un estudiante un año mayor que él.

Crítica de 'Heartstopper'.

'Érase una vez... pero ya no'

Dos amantes que fueron separados trágicamente y que deben encontrarse en otra vida para romper el hechizo que cayó sobre el excéntrico pueblo que habitan. Ahora, en el presente, la llegada de dos turistas pondrá en riesgo la única posibilidad que tienen de romper el hechizo.

La película, dirigida por Manolo Caro, recorre dos épocas de forma simultánea, una de entorno medieval, tratado con bastantes licencias de modernidad, color y fantasía, y otra emplazada en la actualidad.

Conoce al reparto de 'Érase una vez pero ya no'

'Hasta que la vida nos separe'

Netflix

Dirigida por Manuel Pureza, este serie es un drama romántico que combina algo de comedia con escenas emotivas. En ella descubrimos a tres generaciones de una familia que viven juntas en una villa idílica hacen malabares con las exigencias de su negocio de planificación de bodas y sus propias crisis personales.

Más información sobre 'Hasta que la vida nos separe'.

'Amor ocasional'

Narra las peripecias sentimentales de un grupo de amigas de París. Charlotte y Emilie contratan a un acompañante masculino con la esperanza de que Elsa, la eterna soltera, encuentre el amor y recupere la confianza en sí misma.

'Feel Good'

La historia de la comediante Mae Martin, que vive en Londres y que tiene que pelearse con la abstinencia y con la adicción. A la vez ha empezado una nueva relación con una chica que antes era heterosexual.

'Wanderlust'

Muestra cómo forjamos y mantenemos relaciones felices y se pregunta si es posible (o incluso deseable) la vida monógama. Toni Collette interpreta a Joy Richards, una terapeuta que busca la forma de mantener viva la llama de su matrimonio después de sufrir un accidente de bicicleta que los obliga, a ella y a su marido, a reexaminar su relación.