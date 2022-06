Después de que en el capítulo de ayer de Amar es para siempre, Coral le transmitiese su desconfianza a Raúl, hoy Cristina sale del hospital y es recibida con alegría por todos los vecinos de la plaza quienes se deshacen en atenciones con ella. Pero no todo es felicidad. La abogada descubre la verdad sobre Tony. Este nuevo desengaño amoroso comienza a hacerle pensar que, quizá, eso del amor no está hecho para ella. ¿Acierta o encontrará al hombre de su vida en algún momento?

Por otro lado, los Gómez se enteran de quién está detrás de la compra de Benivisión y la idea, como era de esperar, no les hace ni pizca de gracia. Por supuesto, la situación en Garlo no ha mejorado con el paso de los días, sino todo lo contrario. Las comisiones por ventas que instauró el nuevo presidente comienzan a generar conflictos entre los empleados

Uriarte trata de poner a Raúl en contra de Coral

Uriarte, además, advierte a Raúl sobre los desplantes de Coral recordándole que él es el dueño de la juguetería y su mujer, una empleada quien debe guardarle respeto. Mientras tanto, Sebas toma la decisión de deshacerse las garrafas del aceite. Con algo de esfuerzo, logra llevarse bien lejos cada una de las botellas que todavía le quedaban.

Sonia propone a Medina que se vaya a vivir con él en un intento de reflotar su relación. A su vez, Coral tiene que hacer verdaderos esfuerzos para no confesarle a Fran que él sigue siendo el único hombre que tiene en su pensamiento, el motivo por el que su matrimonio no funciona. Lo cierto es que la mujer teme que casarse con Raúl haya sido un gran error.

