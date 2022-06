Entre otras de las cosas que van a suceder esta semana en Amar es para siempre, hoy llega la temida mudanza de Medina, que desata nuevos roces entre Sonia y él. No solo esto se convierte en un problema. El perro de Medina amenaza con destruir su relación, y es que la psicóloga y el animal no han hecho muy buenas migas. La joven termina explicando por qué rechaza al can. Mientras tanto, Rubén se abre a Cristina al contarle el motivo por el que se vuelca en su trabajo.

La disputa entre Visi y Beniga llega a un punto de no retorno. Ambas continúan a ala gresca cuando reciben una atractiva oferta por su negocio. Paralelamente, Ismael pierde toda esperanza de reencontrarse con Diego… sin saber que su hijo está mucho más cerca de lo que cree.

Ismael agrede a su hijo y este no piensa perdonarlo

Debido a una confusión, se arma una pelea entre padre e hijo. Ismael se arrepiente de su agresión hacia Diego, pero el joven no está dispuesto a aceptar sus disculpas. El gerente del King´s no es consciente del significado real del rechazo del muchacho quien no tiene intención de tender puentes con su progenitor.

Raúl acepta a Uriarte como padre al firmar las acciones que le había ofrecido, al mismo tiempo que Carmen se desespera al ser consciente de que su enemigo ha completado su venganza. A pesar de los intentos de Fran por recordarle quién es y de dónde viene, Raúl va un paso más allá y decide adoptar los apellidos de su progenitor. Por su parte, consciente de su mejoría y milagrosa recuperación, Rubén le da el “alta” a Cristina, para alborozo de la abogada.

