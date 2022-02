La noticia de la detención de Hipólito llena de alegría a la familia de Garlo, menos a Tina que no tiene más remedio que huir temerosa de que se descubra la verdad sobre el dinero.

Mientras tanto, a pesar de que Emilio y Sebas se evitan abochornados por el recuerdo del beso, Manolita les encarga trabajar juntos. ¿Provocará esto que los dos hombres aclaren sus sentimientos?

Coral tiene un desagradable encuentro con Raúl y Carmen intuye que su hijo sigue sintiendo algo por su exprometida. Por su parte, la joven descubre que Tina ha desaparecido. Consciente de que su madre ha recaído, asume que lo ha hecho con el dinero del robo.

Paralelamente Cristina sigue firme en su idea de no seguir defendiendo a Marcos Salaverría cuando este, por fin, confiesa su verdadero papel en la muerte de los marqueses.

El recluso termina de rebatir las pruebas en su contra, cuando Helena decide revelar a Ismael su verdadera identidad.

La huida de Tina acerca a Coral y Fran, al mismo tiempo que Carmen parece estar dispuesta a todo ante la última amenaza de Uriarte, quien tiene planes para boicotear la inauguración de Preciados.

Además, la inocente Sonsoles descubre la aventura entre Sonia y Halcón. La pareja decide entonces hacer valer a la mujer sobre su relación y rompen definitivamente.

El incendio de Preciados desestabiliza a Garlo. Raúl empieza a sospechar que detrás del suceso hay una mano negra y pone sus miras en Uriarte.

Por su parte, Manolita, conmovida por la situación de Coral, consigue que Carmen la readmita en la juguetería pero, ¿aceptará ella volver a la tienda?

Entretanto, fracasa, en un primer momento, el plan de las Benis para que Quintero se convierta en su socio, pero el abogado termina cediendo ante ellas y se proclama como el gestor de Benivisión.

Benigna y Visi están seguras de que haber involucrado a su gran amigo en el videoclub ha sido la mejor decisión que han tenido nunca. ¿Se equivocarán?

Ismael se niega a aceptar la propuesta de Helena, invitándola a marcharse, mientras Marcos ruega a Cristina que lo saque de prisión antes de que su madre muera.

La licenciada consigue liberar a su cliente y su proximidad comienza a despertar algo en ella. Además, la relación de Ismael y Penélope llega a un punto de no retorno.

