Manuel Fiestas Moreno Para agobio de Coral, la organización de la boda va más deprisa de lo que esperaba y fijan la fecha para dentro de tres semanas.

Mientras tanto, el plan de Uriarte va viento en popa: la aseguradora ha puesto una denuncia contra Carmen por el caso de Preciados y la señora no tiene más remedio que confesar a su hijo y a su sobrino que ella fue la causante del incendio.

La situación de Carmen implica tomar una decisión que cambiará su vida. La única manera de que salga indemne del fraude es declararse culpable, pero eso acarreará unas consecuencias que la señora no está dispuesta a asumir.

Manuel Fiestas Moreno A su vez, Coral y Fran hacen esfuerzos por seguir adelante con sus relaciones. Finalmente, para salvar a Carmen, los primos García toman la decisión más dolorosa sobre Garlo: van a cederle el control a su enemigo, Adolfo Uriarte.

Manuel Fiestas Moreno Por otro lado, Esther ha perdido audición y eso lleva a Penélope a tomar una decisión bastante drástica: denunciar a Fernando. La autoridades meten mano en el asunto y el hombre es detenido.

Manuel Fiestas Moreno Todo parece ir bien, pero la maestra teme que en el colegio tomen represalias contra ella. Entretanto, Medina no puede seguir al lado de Sonia y anuncia su marcha de Flechazos.

Manuel Fiestas Moreno Benigna y Visi, conscientes de que la reconciliación con Quintero es imposible, encuentran el piso perfecto. Finalmente las inseparables amigas se mudan del apartamento de los Gómez, para alegría de la familia, pero no con su adorado Justo.

Manuel Fiestas Moreno Este, por su parte, recibe el alta médica tras su pequeño accidente, pero la noticia no le hace tan feliz como imaginaba,

Manuel Fiestas Moreno Sonia intenta retener a Medina, arriesgándose a precipitar su marcha, pero nada de lo que hace surte efecto. El joven ya sabe dónde puede encontrar un nuevo trabajo: en la agencia rival, San Valentín.

Manuel Fiestas Moreno Para ello, le pide a su jefa una carta de recomendación que la psicóloga no quiere escribir. ¿Será el final de su relación? El miedo a perder a Medina hace a Sonia tomar conciencia de sus sentimientos.

Manuel Fiestas Moreno Cerca de allí, la aparición de don Fernando produce un acercamiento entre Ismael y Penélope. El expresidiario le oculta a a su amada la razón por la que fue readmitida en el colegio consciente de que está cometiendo un error.

Manuel Fiestas Moreno Por su parte, la maestra sigue sin perdonarlo y le reprocha su actitud abriéndose una brecha aún más grande entre la pareja. Paralelamente y para sorpresa de Cristina, su pasado da alas a su complicidad con Tony, al mismo tiempo que Paloma vislumbra que su relación con Fran no tiene futuro.

